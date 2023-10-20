«الأرصاد»: تشكل حالة مدارية في بحر العرب

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت اليوم أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى تشكل حالة مدارية في بحر العرب من 20 إلى 25 أكتوبر 2023، ومن المتوقع تعمق المنخفض المداري إلى عاصفة مدارية خلال الـ 24 ساعة القادمة، ومن ناحية تأثر الدولة أشار المركز إلى وجود تأثير غير مباشر على الدولة بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية مما يهيئ الفرصة لتكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار، وأوضح أن المركز الوطني للأرصاد يتابع الحالة وسيتم موافاة الجمهور بالمستجدات.

وساد طقس رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً صاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، والتي شملت طريق شوكة المصيلي ووادي القور، والمنيعي، وشوكة المعيني، والعجيلي، برأس الخيمة، وشارع الوطن باتجاه حتا، ووادي الحلو بالشارقة، ومناطق أخري، وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يسود غداً طقس رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.