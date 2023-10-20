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كبار المواطنين.. رحلة وسط وثائق الوطن

كبار المواطنين.. رحلة وسط وثائق الوطن
21 أكتوبر 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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في مبادرة لإدخال السعادة إلى قلوبهم، نظم مركز التواجد البلدي في مدينة محمد بن زايد زيارة لكبار المواطنين وأسرهم من أهالي مدينة محمد بن زايد إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية، وذلك في إطار حرص مراكز التواجد البلدي على التواصل الفعال مع المجتمع بفئاته كافة وإسعاد أفراده. 
وشملت الزيارة جولة في الأرشيف والمكتبة الوطنية للاطلاع على أجنحته، والتعرف على دوره في حفظ ثقافة الوطن وتاريخه ووثائقه المهمة.. وتتزامن هذه المبادرة مع الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن، وتعبر عن تقدير واحترام مركز التواجد البلدي لفئة كبار المواطنين، وتؤكد علو مكانتهم، وقدرهم لدى مجتمع الإمارات.

كبار المواطنين
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