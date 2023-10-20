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علوم الدار

«سلامة».. رحلات مدرسية آمنة في أبوظبي

«سلامة».. رحلات مدرسية آمنة في أبوظبي
21 أكتوبر 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف الارتقاء بمستوى أمن وسلامة الطلبة أثناء تنقلهم في الحافلات المدرسية، أطلق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي، تطبيق «سلامة» الذكي ضمن نظام رقمي موحد ومتكامل لإدارة النقل المدرسي، جرى تطويره بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة.
ويرفع «سلامة» مستوى الطمأنينة لدى أولياء الأمور، ويعزز التواصل بينهم وبين والمدارس، كما يتيح لهم معرفة تفاصيل الرحلات المدرسية الآنية ووقت انطلاقها واتجاهها ووقت صعود الطالب إليها أو النزول منها وساعة الوصول المتوقعة إلى المدرسة أو المنزل، مع خاصية الإبلاغ عن غياب الطالب، وإرسال الإشعارات عبر التطبيق قبل وصول الحافلة بوقت معين، مع إمكانية التواصل المباشر مع المشرفة والمشغلين، ويعمل التطبيق بنظامي الأندرويد وآي أو إس، ونظم المركز 32 ورشة لتدريب ممثلين عن 256 مدرسة خاصة وحضانة، و768 من المعنيين في مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

أبوظبي
مركز النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
النقل المدرسي
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