«الشؤون الإسلامية» تعزز التعاون مع «أمازون»

أبوظبي (وام)

تواصل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تعزيز التعاون والتنسيق مع شركة «أمازون» لتوفير خدمات جديدة عبر «أليكسا»، وذلك في إطار السعي للارتقاء بخدماتها، وفق أعلى المعايير المواكبة للتطور والحداثة في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأكد محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الهيئة، نسقت مع شركة أمازون لتقديم خدماتها عبر أليكسا التي تتميز بالقدرة على التفاعل الصوتي وتشغيل الصوتيات، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت العام الماضي خدمة طلب الاستماع إلى خطبة الجمعة ومواقيت الصلاة والأسئلة الشائعة، وفي هذا العام تم تقديم بعض الخدمات على «أليكسا» كطرح الأسئلة على المساعدة الافتراضية في ما يتعلق بمواقيت الصلاة والتاريخ الهجري،وغيرها.

أقرب مسجد

وأوضح أنه سوف يتم في إطار هذا التعاون إضافة بعض الخدمات من خلال «أليكسا» تتضمن إرسال موقع أقرب مسجد من جهاز أليكسا للهاتف، والبحث عن موقع أقرب مركز تحفيظ، بالإضافة إلى توفير مرئيات للأجهزة التي تدعم الشاشة، وغيرها.