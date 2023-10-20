الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تعزز التعاون مع «أمازون»

«الشؤون الإسلامية» تعزز التعاون مع «أمازون»
21 أكتوبر 2023 01:16

أبوظبي (وام)

تواصل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تعزيز التعاون والتنسيق مع شركة «أمازون» لتوفير خدمات جديدة عبر «أليكسا»، وذلك في إطار السعي للارتقاء بخدماتها، وفق أعلى المعايير المواكبة للتطور والحداثة في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأكد محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الهيئة، نسقت مع شركة أمازون لتقديم خدماتها عبر أليكسا التي تتميز بالقدرة على التفاعل الصوتي وتشغيل الصوتيات، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت العام الماضي خدمة طلب الاستماع إلى خطبة الجمعة ومواقيت الصلاة والأسئلة الشائعة، وفي هذا العام تم تقديم بعض الخدمات على «أليكسا» كطرح الأسئلة على المساعدة الافتراضية في ما يتعلق بمواقيت الصلاة والتاريخ الهجري،وغيرها. 
أقرب مسجد 
وأوضح أنه سوف يتم في إطار هذا التعاون إضافة بعض الخدمات من خلال «أليكسا» تتضمن إرسال موقع أقرب مسجد من جهاز أليكسا للهاتف، والبحث عن موقع أقرب مركز تحفيظ، بالإضافة إلى توفير مرئيات للأجهزة التي تدعم الشاشة، وغيرها.

 

الشؤون الإسلامية
أمازون
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©