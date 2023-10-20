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علوم الدار

80 ورقة عمل بمؤتمر «أمراض القلب للحوامل» في أبوظبي

وائل المحميد
21 أكتوبر 2023 01:16

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، انطلقت في أبوظبي أمس فعاليات المؤتمر العالمي الثامن لأمراض القلب للنساء الحوامل، الذي تنظمه جمعية الإمارات لأمراض القلب بحضور أكثر من 400 مشارك.
وأكد الدكتور وائل المحميد استشاري أمراض القلب بمعهد القلب والأوعية الدموية والصدرية في «مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي» رئيس اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر أهمية المؤتمر في ظل تنامي الإصابة بأمراض القلب، وخاصة المصابات من الحوامل، ولأهمية هذا المؤتمر تم تشكيل لجنة محلية من أبرز الاستشاريين وأعضاءها: الدكتور بشير طه صالح استشاري ورئيس قسم أمراض الباطنية عند الحوامل بمستشفى الكورنيش، والدكتورة سليمه واني واستشارية أمراض النساء والتوليد، والمتخصصة في توليد الحمل عالي الخطورة، والدكتور طارق أحمد الأنصاري، استشاري التخدير ونائب مدير دائرة الشؤون الطبية مستشفى الكورنيش، والدكتورة غديره المنصوري استشارية أمراض القلب الوراثية والخلقية وأمراض القلب في الحمل في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ورئيسة لجنة أمراض القلب الخلقية والوراثية في جمعية الإمارات القلبية.
صحة المرأة 
وقال المحميد أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على صحة المرأة المصابة بأمراض القلب قبل وأثناء الحمل وأهمية المتابعة الطبية في مراحل الحمل وما بعد الولادة، ومناقشة التغيرات الفسيولوجية أثناء الحمل الطبيعي وفترة ما بعد الولادة، وتقييم المخاطر لمريضة القلب قبل وأثناء الحمل، الاستشارة الوراثية لمريضة القلب قبل وأثناء الحمل، وأهمية تسكين الألم والتخدير أثناء الحمل والولادة، وسلامة الأدوية أثناء الحمل والرضاعة، ومناقشة أنسب طرق الولادة في مريضة القلب الحامل، كما يهدف إلى إدارة نزف ما بعد الولادة.
وقال وائل المحميد إن المستجدات التي يناقشها المؤتمر تتضمن دور الأجهزة المساعدة في إدارة قصور القلب الحاد لدى مريضات القلب في الحمل، وكذلك دور القسطرة لشرايين القلب إذا تعرضت الأم الحامل لجلطه قلبية، والسكتة الدماغية والقلبية في الحمل وتشخيص وعلاج أمراض قلب الجنين.
80 ورقة عمل
كما يستعرض المؤتمر العديد من أوراق العمل، ومن ابرز الأوراق التي يتم مناقشتها: “تصوير القلب والأوعية الدموية لدى المريضة الحامل، أمراض القلب الخلقية والحمل، والحمل لدى مريضات ممن تم استبدال صمامات القلب لديهن، وكذلك اعتلال عضلة القلب في الفترة المحيطة بالولادة وأشكال أخرى من اعتلال عضلة القلب المتوسعة، ضمن 30 جلسة من جلسات المؤتمر، التي تقدمها نخبة من الخبراء في هذا المجال، ولفتت إلى أن عدد أوراق عمل اللجنة المنظمة أشرفت وراجعت أكثر من 80 ورقة عمل لنشرها وتقديمها أثناء أيام المؤتمر الذي يستمر 4 أيام.
مرض قلبي خلقي
من جانبها قالت الدكتورة غديره المنصوري: يمكن للنساء المصابات بمرض قلبي خلقي بسيط إكمال الحمل بنجاح. لكن قد يطلب الطبيب الامتناع عن الحمل إذا كانت حالة مرض القلب الخلقي معقدة، لذلك، ينبغي قبل الحمل استشارة الطبيب المختص في مجال أمراض القلب في الحمل بشأن المخاطر والمضاعفات المحتملة، حيث يمكنكما معًا مناقشة أي رعاية خاصة قد تكون مطلوبة أثناء الحمل والتخطيط لها.
التخدير
قال الدكتور طارق الأنصاري: تتطلب إدارة التخدير للمرأة الحامل المصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عالية الخطورة فهمًا لتشريح القلب والفيزيولوجيا المرضية لكل مريض، كيف يمكن للتغييرات الفسيولوجية المرتبطة بالحمل والمخاض والولادة أن تؤثر على المريضة.

أبوظبي
فاطمة بنت مبارك
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
أمراض القلب
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