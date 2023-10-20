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علوم الدار

«الإمارات للسرطان» تطلق خدمة نقل المرضى لأماكن العلاج

«الإمارات للسرطان» تطلق خدمة نقل المرضى لأماكن العلاج
21 أكتوبر 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جمعية الإمارات للسرطان خدمة سنوية بعنوان «سلامتك»، لنقل المرضى إلى أماكن العلاج في المستشفيات خلال إجراء الجلسات الكيماوية والفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة، وانتظارهم، ومن ثم إعادتهم إلى منازلهم. وتشمل  الخدمة مرضى السرطان المسجلين لدى الجمعية في إمارات الدولة كافة، خاصة ذوي الدخل المحدود في الإمارات الشمالية الذين يتلقون العلاج في مستشفى توام بمدينة العين أو مراكز علاجية أخرى. وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن عملية النقل تستهدف سنوياً نحو 100 حالة من مرضى السرطان المحتاجين لوسيلة نقل تعينهم لمتابعة المواعيد الدورية في مراحل العلاج.

جمعية الإمارات للسرطان
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