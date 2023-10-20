«الأمن السيبراني» و«بيورهيلث» يوقعان شراكة استراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «مجلس الأمن السيبراني» لحكومة دولة الإمارات عن تعاونه مع «بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، لتعزيز مرونة الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن التعاون مع «بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، جاء في إطار حرص المجلس على تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتعزيز سبل مواجهة التحديات السيبرانية، وحماية الخدمات الرقمية للمرضى والقطاع.

وأكد أهمية حماية البيانات، وتطوير مهارات فرق العمل في مجال السلامة الرقمية، والقدرة على الاستجابة لأي تحديات ذات الصلة بالبيانات وملفات المرضى والعلاج، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على بناء قاعدة وتأسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في دولة الإمارات، وجعل هذا الموضوع جزءاً أصيلاً من ثقافة المؤسسات والأفراد، وتجسيداً لرؤية القيادة، والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة.

وأوضح أن قطاع الرعاية الصحية يعتبر دائماً هدفاً للهجمات السيبرانية بسبب حساسية المعلومات التي يمتلكها.

وقال فرحان مالك، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: بالنظر إلى التطور الديناميكي للرعاية الصحية خلال الثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها، تعمل رقمنه الخدمات والرعاية الصحية على دفع عجلة التقدم، إلا أننا ندرك أن هذه الفرص تأتي مصحوبة بالمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا.

وبحسب إحصاءات الأمن السيبراني في مجال الرعاية الصحية، يستخدم مقدمو الرعاية الصحية يومياً مزيداً من الأجهزة الطبية المتصلة، ما يمثل حوالي 74% من كل الأجهزة المتصلة بشبكة المستشفى. وسيتم تأليف مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الجهتين للإشراف على تنفيذ التعاون في المجالات الأساسية، التي تحددها الاتفاقية. وستنسق الجهتان جلسات عمل تقنية وندوات وزيارات دراسية ودورات تدريبية لتسهيل تبادل المعرفة وتنمية المهارات.