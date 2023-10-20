اليوم.. انطلاق مهرجان الظفرة في سويحان

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم مزاينة سويحان «المحطة الأولى» في مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان في العين بإمارة أبوظبي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

تشهد مزاينة سويحان تنظيم 76 شوطًا للإبل من السلالات الأصيلة، إذ خصصت اللجنة المنظمة 38 للإبل المحليات، و32 شوطًا للإبل المجاهيم و6 أشواط لإبل المهجنات الأصايل، وتتوزع الأشواط على 6 فئات عمرية «مفرودة، حقة، لقية، يذعة، ثنية، حايل».

وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام «شرطة أبوظبي»، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن القيادة تولي مشاريع صون التراث اهتماماً خاصاً لتعزيز المهرجانات التراثية وتنميتها وتطويرها وتمكين ملاك الإبل من الاستمرار في تربية الإبل ورعايتها، ودعم المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والمسابقات التراثية، والتي جعلت من إمارة أبوظبي نموذجاً فريداً في مجال تنظيم المهرجانات التراثية والعمل على توسعتها وتنميتها وتطويرها من أجل صون الموروث الثقافي لدولة الإمارات. وقال معاليه: «إن مهرجان الظفرة يأتي في إطار رؤية إمارة أبوظبي للحفاظ على التراث وما يرتبط به من عادات والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وشهد على مدار الدورات الماضية تطورات كبيرة أسهمت في دعم وتنمية منطقة الظفرة على وجه الخصوص، وتوسيع نطاق موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي في كلٍ من سويحان ورزين ومدينة زايد، إلى جانب المزاينة الرئيسة في موقع مهرجان الظفرة، وتطوير في مزاينات الإبل في كل عام، سواءً من حيث عدد الجوائز والمسابقات أو من عدد المشاركين»، مؤكداً أن المهرجان بات مقصداً رئيساً لملاك الإبل وعشاق الموروث الشعبي.

قوافل ومنافسات

وبدأ مُلاك الإبل من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي التوافد خلال الأيام الماضية بقوافل إبلهم إلى ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان ومحيطه، استعداداً لخوض منافسات مزاينة سويحان للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، إذ حرص مُلاك الإبل على استكمال إجراءات المشاركة والتسجيل عبر التطبيق الذكي للمهرجان والتأكد من تركيب الشريحة الإلكترونية (الترصيص) للمطايا المشاركة.

سوق شعبي

وبالتوازي مع مزاينة سويحان يقام سوق شعبي يعكس عمق أصالة التراث في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر عرض جوانب متعددة من موروثها الشعبي، من خلال المنتوجات التراثية والأشغال القائمة على المهن والحرف اليدوية التي تستذكر عراقة الماضي وأصالته لتشكل لوحة فنية رائعة تبهر الزوار من داخل الدولة وخارجها. يضم السوق 116 منفذ بيع تعرض منتجات الأسر من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتتنوع معروضاته، بين الدخون والعطور والإكسسوارات التراثية، والمنتجات المصنوعة من الخوص، فضلاً عن الملابس التراثية للرجال والنساء والأطفال والمأكولات الشعبية، والأدوات المرتبطة بالإبل ورحلات البر إلى جانب ركن خاص بالمطاعم المتنقلة. ويعرض السوق الشعبي أيضاً العديد من الفنون والأعمال التراثية القديمة التي لا يزال يحرص عليها محبو التراث، إضافة إلى ذلك يتعرف الزائر للسوق على الحرف اليدوية المتنوعة في المحال الصغيرة، التي تحاكي في شكلها ومساحتها ما كانت عليه المحال في الأسواق القديمة، فيما يتواجد العديد من الحرفيين البارعين الذين يصنعون من أبسط الأشياء، تحفاً مميزة يحرص الزوار على اقتنائها.

الصناعات التراثية

ويسهم السوق في إبراز الصناعات اليدوية والترويج لها بما يضمن استدامتها، بالإضافة الى دعم وتحفيز الأسر المنتجة على عرض المهارات وصقل المواهب والإبداعات، وتشجيع التجارة حيث تشكل المنتجات التراثية اليدوية مردوداً يعود بالنفع على الأسر، إذ تحقق هذه المنتجات عوائد تسويقية وترويجية عقب إقبال الزوار على شرائها.

يذكر أن مهرجان الظفرة يقدم بدورته الحالية 361 شوطًا للإبل المحليات والمجاهيم والوضح والمهجنات الأصايل، ضمن موسم مزاينات الإبل في إدارة أبوظبي، في الفترة من 21 أكتوبر الجاري إلى 8 فبراير 2024، وتتوزع أشواط المهرجان على 4 محطات لمزاينات الإبل، إذ تقام المحطة الأولى «مزاينة سويحان» خلال الفترة من 21 إلى 28 أكتوبر وتقام المحطة الثانية «مزاينة رزين» في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر المقبل، وتبدأ المحطة الثالثة «مزاينة مدينة زايد» في 16 ديسمبر 2023 في منطقة الظفرة وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، أما المهرجان الختامي «مهرجان الظفرة» فيقام خلال الفترة من 20 يناير إلى 8 فبراير المقبلين بمدينة زايد بالظفرة.