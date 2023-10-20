«الموارد البشرية والتوطين»: الشباب يشكلون %69 من العاملين بالقطاع الخاص في الدولة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت بيانات نظام معلومات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن أكثر من 69% من القوى العاملة في سوق العمل بالقطاع الخاص هم في سن الشباب (من 16 عاماً حتى 39 عاماً)، ما يجعل سوق العمل في الدولة واحداً من بين أكثر أسواق العمل بالعالم توظيفاً للشباب.

ووفقاً لآخر تحديث لبيانات نظام سوق العمل، التابع للوزارة، والصادر في نهاية يونيو الماضي، فإن القطاع الخاص يعمل به 32.649 عاملاً أعمارهم أقل من 19 عاماً، فيما يوجد 645.366 عاملاً تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، وفقاً لإحصائيات 2021. كما يضم القطاع الخاص، 1.140.738عاملاً من الشريحة العمرية التي تتراوح بين 25 و29 عاماً، أما العمال الذين أعمارهم بين 30 و34 عاماً، ويمثلون النسبة الأكبر في الشرائح العمرية للعمال، فعددهم 1.150.945عاملاً.

أما العمالة التي بلغت ما بين 35 و39 عاماً، فعددهم 1.108.393عاملاً، وإذا طبقنا تعريف أقرب الدراسات العلمية لسن الشباب، فإنها تمتد من الثامنة عشرة وحتى الأربعين عاماً، وبذا يبلغ إجمالي العمالة التي في سن الشباب، 4.078.091 عاملاً، يمثلون أكثر من 69% من إجمالي عدد العمالة البالغ أكثر من 5.908.377 عاملاً من مختلف الجنسيات بنهاية يونيو من العام 2023.

وإذا اعتمدنا ما ذهبت إليه هذه الدراسات العلمية، سنجد أن سوق العمل في القطاع الخاص بدولة الإمارات، يعد من أكثر أسواق العمل بالعالم توظيفاً للشباب، واستفادة من قدراتهم وحماسهم، وتزويدهم بالمعارف وصقل مهاراتهم للمشاركة في عملية التنمية.

ويعمل في القطاع الخاص بالدولة أكثر من 797 ألف عامل في الفتة العمرية من 40 إلى 44 عاماً، وقرابة 486 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عاماً، ثم ما يزيد على 297 ألف شخص أعمارهم بين 50 و54 عاماً، و152 ألفاً بين 55 و59 عاماً، أما من أعمارهم بين 60 و64 عاماً، فعددهم يتجاوز 66 ألفاً.

التعليم والمهارات

كما يضم سوق العمل بالدولة أكثر من 24 ألفاً أعمارهم تتراوح بين 65 و69 عاماً، بالإضافة إلى 7583 شخصاً تتجاوز أعمارهم 70 عاماً. ويشكل الشباب في سوق العمل بالقطاع الخاص قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية، لاسيما أنهم مزودون بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها، وعلى وجه الخصوص، يمتلكون التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد الإمارات المنتج والقوي، ونالوا فرصة توظيف في سوق عمل يمكن أن يستوعب قدراتهم ويضيف لهم المزيد من المهارات والكفاءة والخبرات.

ويمثل طموح الشباب وطاقتهم الحيوية وقوداً لاستمرار تطور مجتمع الإمارات الذي يعيشون فيه، ويعدون عاملاً أساسياً للتنمية الشاملة.

ومن بين الخدمات التي تقدمها الإمارات للشباب من مختلف الجنسيات التي تقيم على أرضها، نقل القيم المهمة إلى جيل الشباب ومنحهم مستقبلاً أفضل لكي يتمكنوا من توفير هذا المستقبل الواعد للأجيال التي تليهم، كما تذكر الشباب أن أفعالهم تؤثر على العالم بشكل أو بآخر.

ويتسم سوق العمل في الإمارات بتحديث السياسات والاستراتيجيات على المستوى الوطني والمتعلقة بإدارة الموارد البشرية لتواكب المستقبل، وبما يخدم تطلعات الشباب، وتحقيق بيئات عمل سعيدة للجميع.

مقومات التميز

وبالنسبة لشباب دولة الإمارات من المواطنين الملتحقين بسوق العمل، سواء الحكومي أو الخاص، فإنهم يمتلكون كل مقومات التميز عالمياً، والقدرة على التنافس مع أفضل الكفاءات الشابة بمختلف دول العالم، لما يتميزون به من قدرات ومهارات، جعلتهم قيمة مضافة وحقيقية في سوق العمل. واستطاع الشباب من خلال هذه الثقة تحمل المسؤوليات الوطنية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق رفاه المجتمع الإماراتي، وتنظر دولة الإمارات إلى الشباب على أنهم أغلى ما تملك لبناء مستقبل الوطن، وتعزيز ريادته.

المفضلة للعيش

ومنذ بضعة أعوام، تأتي دولة الإمارات في صدارة البلدان المفضلة للعيش بالنسبة للشباب العربي وفقاً لاستطلاع رأي الشباب العربي، وتدرك دولة الإمارات أهمية تمكين الشباب العربي في المنطقة، وليس فقط شبابها، ويكمن نجاح المنطقة في الشباب لمواجهة التحديات، ولذلك تعمل دولة الإمارات عن قرب مع الشباب العربي للتأكد من أن إسهاماتهم في دولهم لها أثر مضاعف يصل خارج الحدود، وكذلك يصل إلى المستقبل.