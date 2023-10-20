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علوم الدار

الجابر وأمين عام «حكماء المسلمين» يناقشان ترتيبات جناح الأديان في «COP28»

سلطان الجابر خلال استقباله محمد عبدالسلام (من المصدر)
21 أكتوبر 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تُولي رئاسة المؤتمر أهمية كبيرة لدور قادة الأديان ورموزها، وتحرص على مشاركتهم في الجهود العالمية الهادفة للتصدي لتداعيات تغير المناخ والتوصل لحلول عملية ملموسة تساهم في حماية البشرية وكوكب الأرض. 
جاء ذلك خلال استقبال معاليه، أمس، المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، لمناقشة الترتيبات النهائية لجناح الأديان في «COP28»، والتطلعات المتوقعة من قمة قادة ورموز الأديان التي تستضيفها أبوظبي يومَي 6 و7 نوفمبر المقبل. 
وخلال اللقاء، أشاد معالي الدكتور سلطان الجابر بجهود كلٍّ من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في تعزيز الحوار بين الأديان من أجل مواجهة تداعيات تغير المناخ، من خلال تنظيم القمة العالمية لقادة الأديان ورموزها، والمشاركة في جناح الأديان في«COP28». 
من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، بجهود رئاسة «COP28» في تعزيز التعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات الفاعلة والأطراف من أجل تحقيق تقدم جوهري في معالجة قضية تغيرات المناخي، التي تمثل تهديداً وجودياً للحياة على كوكب الأرض. 

حكماء المسلمين
سلطان الجابر
مؤتمر الأطراف
COP28
الإمارات
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