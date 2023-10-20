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علوم الدار

قرقاش يتسلم نسخة من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

أنور قرقاش يتلقى نسخة من الكتاب من جمال السويدي (من المصدر)
21 أكتوبر 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بمجلس أنور قرقاش في دبي، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وحضر اللقاء نخبة من كبار المثقفين.
وتسلّم معالي الدكتور أنور قرقاش، نسخة من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» للدكتور جمال سند السويدي، والذي حرص في كتابه على إلقاء الضوء على بعض المحطات الرئيسة في مسيرة صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله -. وأشاد «قرقاش» بالكتاب، وأثنى عليه ووصفه بأنه كتاب استراتيجي مهم للغاية، وقال: إن الأجيال الحالية والقادمة سوف تستفيد منه، من خلال تعرفها على صفات القيادة الحكيمة والملهمة لصاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، وكذلك جهود سموه الكثيرة والمتواصلة لتحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات.
من جهته، أكد جمال السويدي، أن كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» يرسم صورة مشرقة، لما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأ نهضتها وأرسى دعائمها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه، ثم حمل شعلة التمكين من بعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويكمل مسيرتها حالياً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حتى وصلت إلى ما هي إليه الآن من رقيٍّ وتطوُّر وتسامح.

أنور قرقاش
جمال سند السويدي
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