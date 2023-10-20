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علوم الدار

«تريندز» و«ربدان» يستعرضان دور «كوب 28» في تمويل المناخ

عدد من الخبراء المشاركين في الندوة (من المصدر)
21 أكتوبر 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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ناقشت ندوة علمية، نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأكاديمية ربدان، تحديات وفرص ودور مؤتمر الأطراف «كوب 28» في رسم مسار تحول الطاقة وتمويل المناخ، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء. وأكد متحدثون، في ثلاث جلسات عمل، أهمية تمويل تحول الطاقة في المنطقة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة. وقالوا إن المنطقة تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، وأوضحوا أن المنطقة تتمتع بالعديد من الفرص في مجال تمويل تحول الطاقة، مثل توافر الموارد الطبيعية اللازمة لطاقة متجددة، ونمو الطلب على الطاقة المتجددة.وشدد المتحدثون في الندوة على أن تمويل تحول الطاقة يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المنطقة في مجال الطاقة المتجددة. وقالوا إنه من خلال مواجهة التحديات واستغلال الفرص، يمكن للمنطقة أن تتحول إلى اقتصاد مستدام.
مستقبل مستدام
وفي التفاصيل، أدارت الباحثة في «تريندز» العنود الحوسني الجلسة الأولى تحت عنوان «السياق العام لمؤتمر الأطراف كوب- 28»، مشيرة إلى أن تغير المناخ والطقس المتطرف في جميع أنحاء العالم يتسببان في حدوث اضطرابات متزايدة على المستويين العالمي والمحلي، ما يؤدي إلى تهديدات عاجلة، بالإضافة إلى أضرار اقتصادية واسعة النطاق ومستمرة، واضطراب اجتماعي، وذكرت أن هذا المحور يستكشف السياق الإقليمي والدولي لمؤتمر «كوب 28».
واستهلت الجلسة بورقة عمل للدكتور سرحات جوبوكتشو أوغلو، الباحث الأول في «تريندز للبحوث والاستشارات» الذي لفت إلى أن العالم يواجه تحديات في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية. وقال إن البلدان تختلف في تفسير صندوق الخسائر والأضرار، وفيما تعطي الأولوية له، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل مصدر الأموال، وكيف سيتم توزيعها. 
وأوضح، أن بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، تريد أن تغطي فقط الكوارث «ذات التأثير البطيء»، مثل التصحر أو غرق الجزر، بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر، بينما تطالب المنظمات المدافعة عن المناخ بإطار أوسع. واقترح الدكتور سرحات بعض الحلول المحتملة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، مثل زيادة مساهمات الدول الكبرى، وفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لشركات الوقود الأحفوري، وفرض رسوم صغيرة على الرحلات الجوية الدولية، وفرض ضريبة عالمية على معاملات سوق المال.
بدورها، ذكرت جين بو سرحال، الباحثة في مكتب «تريندز» بدبي، أن اتفاق باريس حول المناخ يهدف إلى إبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، ويفضل ألا يزيد على 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في قطاع الطاقة المتجددة، لكن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تنخفض بالسرعة المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
دور حيوي
عقب ذلك، تناولت الجلسة الثانية التي أدارتها الباحثة في «تريندز» موزة المرزوقي موضوع «تحول الطاقة واقتصادات إزالة الكربون وأمن الطاقة». وذكر الدكتور فلادو فيودوفا، الأستاذ المساعد بأكاديمية ربدان، أن الانتقال الطاقي العالمي، المتمثل في التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، يؤكد الدور الحيوي للمعادن المهمة، مثل الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة. 

COP28
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مؤتمر الأطراف
أكاديمية ربدان
المناخ
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