شما المزروعي: توجيه طاقة الشباب نحو مساهمة فاعلة لأزمة المناخ

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جهود مركز الشباب العربي الساعية إلى تعزيز مشاركة الشباب في مؤتمر الشباب من أجل المناخ COY18 ومؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28 أصدر مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، دليل الشاب العربي كتمهيد إرشادي للمشاركين في المؤتمرين، وبهدف مساعدة الشباب على الاستفادة القصوى من مشاركتهم وزيادة معرفتهم بتفاصيل عمله وأساليبه، وتوجيههم نحو مشاركة فاعلة تسهم بإعلاء صوت الشباب وربطهم بصناع القرار وقادة دول العالم المجتمعين هناك.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة الشباب للمناخ، نائب رئيس مركز الشباب العربي قائلة: «هذا الدليل هو بمثابة بوصلة معرفية يسترشد بها الشباب المشارك في أهمّ قمّتين عالميتين تتناولان أزمة المناخ وتستضيفها منطقتنا، ونريد أن يدرك الشباب بأنهم ليسوا وحدهم في مساعيهم النبيلة لحماية الكوكب، فهم يقفون إلى جانب آلاف النشطاء والعلماء وصنّاع السياسات الذين يشاركونهم نفس التطلعات والطموحات، وهذا الدليل عمل على تلخيص أبرز التجارب والممارسات التي شأنها أن تبني على مكتسبات الشباب ومشاركاتهم في الدورات السابقة لمؤتمر COY وCOP لتكون مشاركتهم في هاتين الدورتين الأكثر شمولية وفائدة تترجم إصرارهم وعزيمتهم للعمل يدًا بيد لخلق تغيير مستدام وشامل، ويستمر لما بعد هذه المحفل العالمي».

ويركز الدليل الذي أطلق بالتعاون مع COP28 وCOY18 وYOUNGO، على ستة مجالات مختلفة ومترابطة في آن واحد وهي: استهلاك المياه، واستهلاك الغذاء والتسوق والإسكان والسفر وإدارة النفايات، كما ويتضمن الدليل على العديد من السلوكيات والاقتراحات ذات النفع لأفراد المجتمع لمساعدتهم على تحسين نمط الاستهلاك في الحياة اليومية حتى يتمكنوا من العمل على تطبيق مشاريع صغيرة وتطويرها في أوطاننا العربية.

وجاء إطلاق الدليل بالتزامن مع مشاركة المجلس في أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، الذي أقيم في الرياض في المملكة العربية السعودية مؤخراً، ويشكل منصة تجمع كافة الأطراف المعنية لمواجهة تحديات المناخ، بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تبني حلول مناخية، مستدامة ومتكاملة، وتحقيق الطموحات المنصوص عليها في اتفاقية باريس.