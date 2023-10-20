الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جمعية أم المؤمنين» تنظم ملتقى الإرشاد الأسري

جانب من فعاليات الملتقى (من المصدر)
21 أكتوبر 2023 01:17

عجمان (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان– قرينة حاكم عجمان رئيسة جمعية أم المؤمنين، نظمت الجمعية ملتقى الإرشاد الأسري بين الواقع والمأمول، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية مراكز الإرشاد الأسري باعتبارها من أهم الوسائل الإصلاحية لتعزيز تماسك واستقرار الأسرة وللارتقاء بالمجتمع، بحضور عفراء بخيت بن هندي عضو المجلس الوطني الاتحادي ود.عبدالله الأنصاري مستشار أسري في مركز مودة الأسري وعدد من المستشارين الأسريين.
وأكدت أسماء شهداد المدير التنفيذي لجمعية أم المؤمنين أن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، ومن هنا يأتي دور الإرشاد الأسري في تحقيق ذلك.

جمعية أم المؤمنين
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©