«جمعية أم المؤمنين» تنظم ملتقى الإرشاد الأسري

عجمان (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان– قرينة حاكم عجمان رئيسة جمعية أم المؤمنين، نظمت الجمعية ملتقى الإرشاد الأسري بين الواقع والمأمول، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية مراكز الإرشاد الأسري باعتبارها من أهم الوسائل الإصلاحية لتعزيز تماسك واستقرار الأسرة وللارتقاء بالمجتمع، بحضور عفراء بخيت بن هندي عضو المجلس الوطني الاتحادي ود.عبدالله الأنصاري مستشار أسري في مركز مودة الأسري وعدد من المستشارين الأسريين.

وأكدت أسماء شهداد المدير التنفيذي لجمعية أم المؤمنين أن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، ومن هنا يأتي دور الإرشاد الأسري في تحقيق ذلك.