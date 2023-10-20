وفد إماراتي يشارك بمنتدى «الدبلوماسية العامة» في روسيا

بيلغورود (وام)

شارك وفد من المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، في المنتدى الدولي الثالث للدبلوماسية العامة المقام في جامعة بيلغورود الحكومية في روسيا تحت عنوان «الحقيقة والأخلاق- مورد استراتيجي للدبلوماسية العامة»، وبحث المشاركون في المنتدى، قضايا التحديث الإنساني في السياق الأوراسي وتطوير أساليب مبتكرة للتعاون في مجالات العلوم والتعليم والثقافة والأعمال كجزء من الدبلوماسية العامة.

بدأ المنتدى بجلسة عامة انقسمت إلى قسمين، «الحقيقة والأخلاق - مورد استراتيجي للدبلوماسية العامة» و«السلوك الأخلاقي والبروتوكولات الجديدة للتفاعلات التجارية الدولية».

وأعرب الدكتور محمد كامل المعيني، رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، وتحدث عن الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في نشر الدبلوماسية الثقافية، حيث قال: «لعبت دولة الإمارات من خلال دبلوماسيتها واستخدام القوة الناعمة خلال جائحة كورونا دوراً بارزاً، حيث شكلت المساعدات التي قدمتها الدولة 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة خلال الجائحة، ومدت يد العون للجميع دون التفريق بين جنسية أو دين أو أي انتماء، ومن هنا جسدت أهم أفكار القوة الناعمة».

وتابع: «تنظم سفارات الإمارات في دول العالم، فعاليات ثقافية متبادلة لتشجيع التواصل الحضاري وتبادل المعرفة، مثل الأسبوع الثقافي الروسي الإماراتي، كما تدعم الدولة الاقتصاد من خلال تشكيل مجالس الأعمال المختلفة مثل مجلس الأعمال الروسي الإماراتي».

من جانبه، شكر أندري بيليانينوف، الأمين العام لمجلس الشعوب الأوراسية، إدارة بيلغورود وقيادة الجامعة على استضافة المنتدى. وخلال الجلسة تحدث 30 مشاركاً في المنتدى.

ومن المخطط أن يعقد المنتدى القادم نهاية فبراير 2024 في دولة الإمارات.