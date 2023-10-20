الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد إماراتي يشارك بمنتدى «الدبلوماسية العامة» في روسيا

وفد المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية والمشاركون في المنتدى (وام)
21 أكتوبر 2023 01:17

بيلغورود (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

شارك وفد من المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، في المنتدى الدولي الثالث للدبلوماسية العامة المقام في جامعة بيلغورود الحكومية في روسيا تحت عنوان «الحقيقة والأخلاق- مورد استراتيجي للدبلوماسية العامة»، وبحث المشاركون في المنتدى، قضايا التحديث الإنساني في السياق الأوراسي وتطوير أساليب مبتكرة للتعاون في مجالات العلوم والتعليم والثقافة والأعمال كجزء من الدبلوماسية العامة.
بدأ المنتدى بجلسة عامة انقسمت إلى قسمين، «الحقيقة والأخلاق - مورد استراتيجي للدبلوماسية العامة» و«السلوك الأخلاقي والبروتوكولات الجديدة للتفاعلات التجارية الدولية». 
وأعرب الدكتور محمد كامل المعيني، رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، وتحدث عن الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في نشر الدبلوماسية الثقافية، حيث قال: «لعبت دولة الإمارات من خلال دبلوماسيتها واستخدام القوة الناعمة خلال جائحة كورونا دوراً بارزاً، حيث شكلت المساعدات التي قدمتها الدولة 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة خلال الجائحة، ومدت يد العون للجميع دون التفريق بين جنسية أو دين أو أي انتماء، ومن هنا جسدت أهم أفكار القوة الناعمة».
وتابع: «تنظم سفارات الإمارات في دول العالم، فعاليات ثقافية متبادلة لتشجيع التواصل الحضاري وتبادل المعرفة، مثل الأسبوع الثقافي الروسي الإماراتي، كما تدعم الدولة الاقتصاد من خلال تشكيل مجالس الأعمال المختلفة مثل مجلس الأعمال الروسي الإماراتي».
من جانبه، شكر أندري بيليانينوف، الأمين العام لمجلس الشعوب الأوراسية، إدارة بيلغورود وقيادة الجامعة على استضافة المنتدى. وخلال الجلسة تحدث 30 مشاركاً في المنتدى.
ومن المخطط أن يعقد المنتدى القادم نهاية فبراير 2024 في دولة الإمارات.

الإمارات
روسيا
جامعة بيلغورود
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©