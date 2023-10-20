الإمارات تشارك في معرض سيؤول الدولي للفضاء والدفاع

سيؤول، كوريا (الاتحاد)

ترأست معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفداً من دولة الإمارات بمشاركة من ممثلي جهات محلية وخاصة بالدولة في معرض سيؤول الدولي للفضاء والدفاع «آديكس 2023»، أحد أهم المعارض والفعاليات في شرق آسيا، والذي يجمع نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والمتخصصين في مجال الفضاء والدفاع، وذلك بمطار سيؤول الدولي في جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة بين 17 - 22 أكتوبر الجاري.

وضم الوفد، إبراهيم القاسم، نائب المدير العام للوكالة، والمهندس عبد الله خليفة المرر، رئيس قسم إدارة المشاريع الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، وطارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور براشانث ماربو، نائب الرئيس للبحث والتطوير في شركة «بيانات»، والمهندس خالد العوضي، رئيس البرامج المتقدمة من شركة «الياه سات»، والمهندسة روضة البلوشي، مدير إدارة المشاريع في «إيدج»، والدكتور فيلكس، مسؤول عن البحث والتطوير في مجالات المصادر الكهرومغناطيسية عالية الطاقة بمعهد الابتكار التكنولوجي.

الفضاء الإماراتي

تهدف المشاركة واللقاءات والاجتماعات الموسعة مع الجانب الكوري من لقاءات مع مسؤولين وشركات ومؤسسات حكومية وخاصة، إلى تعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجال الطيران والفضاء بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، بالإضافة إلى السعي المستمر لتطوير قطاع الفضاء الإماراتي الذي يشمل حالياً أكثر من 80 شركة عاملة في القطاع بجميع مجالاته من تصنيع للأقمار الاصطناعية، تحليل بيانات الفضاء واستخداماتها، خدمات الاتصال، وكذلك البحث والتطوير في قطاعي الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

وقالت معالي سارة الأميري، إنَّ «مشاركتنا في معرض سيؤول الدولي للفضاء والدفاع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكات المستدامة مع الجهات العالمية الرائدة في مجال الفضاء والدفاع، خصوصاً مع جمهورية كوريا نظراً للعلاقات الطويلة والمستمرة الحالية، ولبحث فرص مستقبلية تدعم قطاعي الفضاء والتكنولوجيا في دولة الإمارات».

وتابعت «إن تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القطاع الفضائي الكوري، والتي بدأت منذ بداية نهضة قطاع الفضاء في دولة الإمارات، يُعد من أولوياتنا، حيث جرت مناقشات عدة مع الجهات والمؤسسات الفضائية الحكومية أو الخاصة البارزة هناك»، مضيفة «في سياق تعزيز وترسيخ هذه الشراكات، بحثنا عن بناء شراكات آفاق جديدة، بما يتعلق بتطوير منصات لبيانات الفضاء، بالتعاون مع جهات محلية في الدولة كشركة بيانات، وإيجاد فرص للتعاون في مشروع (سرب) المعني بتصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية. من جهة أخرى، ستتيح هذه الشراكات زيادة استخدام خدمات الإطلاق لمشاريع دولة الإمارات وسهولة الوصول إليها».

وقام وفد الدولة، بجولة موسعة لاستكشاف أحدث التقنيات والتعرف على آخر الابتكارات والقدرات المتاحة في الجمهورية الكورية، والتقى مع عدد من كبار المسؤولين في الشركات الرائدة في مجال الفضاء.

وعقد الوفد، سلسلة من الاجتماعات مع المعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI)، وشركة صناعات الفضاء الكورية (KAI)، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، لبحث آخر المستجدات حول مجالات التعاون المشتركة.

فرص

يعقد معرض سيؤول الدولي للفضاء والدفاع، كل سنتين، ويوفر فرصاً متميزة وعديدة للمؤسسات الحكومية والخاصة والمهتمين والمتخصصين في الطيران والدفاع، وكبار المسؤولين في مجال الدفاع، كما يعتبر محطة متفردة لتبادل الخبرات والتقنيات في هذين المجالين الحيويين.