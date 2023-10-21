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علوم الدار

محمد بن زايد يشارك في قمة القاهرة للسلام

محمد بن زايد يشارك في قمة القاهرة للسلام
21 أكتوبر 2023 15:36

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم السبت،  في قمة القاهرة للسلام.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شاركت اليوم في قمة القاهرة للسلام. في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل».

 

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