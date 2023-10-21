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علوم الدار

«الأرصاد» يقدّم آخر البيانات عن العاصفة المدارية الحالية

بيانات عن العاصفة المدارية الحالية
21 أكتوبر 2023 17:30

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن العاصفة المدارية الحالية متمركزة جنوب بحر العرب جنوب شرق جزيرة سقطرى عند خط عرض 10.1 شمالاً وخط طول 58.8 شرقاً وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 75 إلى 90 كم/الساعة على بعد حوالي 600 كيلومتر شرق جنوب شرق جزيرة سقطرى مع وجود تشكيلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة والبحر شديد الاضطراب.
وأشار المركز إلى أنه يوجد تأثير غير مباشر على الدولة بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية مما يهيئ الفرصة لتكوّن بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار.
وتوقع، من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، استمرار حركة باتجاه الغرب والشمال الغربي، وتعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة القادمة وتتراوح سرعة الرياح ما بين 100 -145 كم/الساعة يصاحبها غطاء سحابي تتخلله السحب الركامية الممطرة.

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المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
حالة مدارية
العاصفة المدارية
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