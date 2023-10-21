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الهلال الأحمر يعلن مواقع استلام تبرعات حملة «تراحم - من أجل غزة»

حملة تراحم من أجل غزة
21 أكتوبر 2023 20:12


أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم السبت، مواقع استلام التبرعات العينية في جميع مراكز الهيئة في الدولة لصالح حملة «تراحم - من أجل غزة» لإغاثة الفلسطينيين المتضررين من التصعيد في قطاع غزة. 
ونشرت الهيئة، على حسابها الرسمي على موقع «إكس» (تويتر سابقا)، مواقع استلام التبرعات.

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وكتب مكتب أبوظبي الإعلامي، على حسابه الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن الحملة تستمر «غداً الأحد 22 أكتوبر 2023 في مركز أدنيك من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً».
تهدف الحملة، التي انطلقت الأحد الماضي، تحت إشراف هيئة أبوظبي للهلال الأحمر الإماراتي، بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص والمتطوعين ممن يمثلون كافة أطياف المجتمع في الدولة، إلى حشد الإغاثة الإنسانية لدعم المحتاجين من الأسر والأطفال والفئات الضعيفة بقطاع غزة، والتضامن مع الأسر الفلسطينية والأطفال المتأثرين من التصعيد الدائر.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
حملة تراحم من أجل غزة
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