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أمطار وبرد على مناطق متفرقة من الدولة

أمطار وبرد على مناطق متفرقة من الدولة
22 أكتوبر 2023 01:30

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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 هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة تركزت على المناطق الشرقية والشمالية، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية.
وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف من الشرق، في طبقات الجو العليا.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد ومن خلال متابعته للحالة المدارية التي تشكلت في بحر العرب، فإنه من المتوقع تعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة القادمة، وسرعته تتراوح بين 100 و145 كم في الساعة، وبالنسبة لتأثير الحالة فقد وجد تأثير غير مباشر بتدفق الرطوبة القادمة من بحر العرب، مما يهيئ الفرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار.  وهطلت الأمطار على شرق مدينة العين وعلى صاع وملاقط والهير ومناطق أخرى بالعين، كما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على وادي ميدق ومربض بالفجيرة.
ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى التزام إجراءات السلامة أثناء سقوط الأمطار، والقيادة بأمان، وبحذر أثناء التعامل مع مستخدمي الطريق، والتأكد من ترك المصابيح الرئيسية للسيارة مضاءة، في ظروف الرؤية المحدودة. 
وساد أمس طقس رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

أمطار
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
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