انطلاق المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية في «سيوة»

أحمد شعبان (القاهرة)

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شهدت محافظة مطروح واحة سيوة ظهر الجمعة الماضي، الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي السابع للتمور المصرية، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة مطروح.

شارك في أعمال المهرجان 95 عارضاً يمثلون 9 دول منتجة للتمور هي: «الإمارات، والأردن، وليبيا، والسودان، والمغرب، وموريتانيا، والسعودية، والمكسيك، ومصر»، ضمن أجنحة خاصة في القرية الأولمبية بسيوة وسط حضور شعبي كبير من مختلف فئات المجتمع.

حضر حفل الافتتاح معالي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومزارعي نخيل التمر. ووجه معالي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في كلمته التي ألقاها بالإنابة عنه الدكتور أمجد القاضي، الشكر لدولة الإمارات وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على الدعم المتواصل في تنظيم هذا المهرجان والذي يعد بمثابة قاطرة تنموية للنهوض بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر، وامتداداً لأواصر التعاون البنّاء بين دولة الإمارات ومصر في المجالات التنموية كافة.

وخلال كلمته، أشار معالي اللواء خالد شعيب إلى أن الإصرار على استمرار ونجاح المهرجان الدولي للتمور المصرية، خير دليل على التعاون الجاد بين البلدين الشقيقين من أجل مستقبل أفضل لتطوير هذه الصناعة الكبيرة للتمور المصرية.

الجوائز

قال الدكتور عبد الوهاب زايد، إن تنظيم هذا المهرجان يأتي بناء على توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

كما جرى خلال حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان توزيع الجوائز على الفائزين.