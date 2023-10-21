61 خدمة رقمية في الموقع الإلكتروني الجديد لـ«الفجيرة للبيئة»

الفجيرة (وام)

أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة موقعها الإلكتروني رسمياً بحلته الجديدة، والذي يستعرض أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين والموظفين ومختلف شرائح المجتمع وزوار الموقع.

استحدثت الهيئة موقعها الإلكتروني وفق الموجهات الإرشادية لجودة المنصات الرقمية الصادرة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وذلك لتحقيق أقصى معايير الجودة في الخدمات المقدمة، والذي يأتي ضمن مؤشرات هيئة الفجيرة للبيئة الاستراتيجية الحيوية.

يشمل الموقع 61 خدمة رقمية في مختلف الأنشطة البيئية للأفراد والشركات لتسهيل العقبات أمامهم وتخفيف العبء، وخفض نسبة الزيارات على مكاتب إسعاد المتعاملين مما يساهم في التحول الرقمي بشكل أسرع والذي يترتب عليه توفير الوقت والجهد على المتعاملين والموظفين في الهيئة، حيث تسمح الخدمات الرقمية المقدمة للموظفين بالحصول على الوقت الكافي لمتابعة سير العمليات بكل سهولة ويسر.

كما يشمل الموقع منصة مقترحات وشكاوى، ومنصة ابتكار، والمنصة الخضراء، ومنصة للبيانات المفتوحة، ومنصة للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى مركز الوسائط والأخبار والفعاليات والأنشطة والتي تتيح للزوار أفضل تجربة رقمية حكومية.

وقالت أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة: إن الموقع الإلكتروني يخدم نحو ثلاثة آلاف متعامل من أفراد وشركات بشكل أبسط وأسرع من أي وقت مضى، حيث قمنا بتحليل البيانات وقياس المدة الزمنية لرحلة المتعامل، وتم اختصارها من أيام إلى ساعات ودقائق معدودة للحصول على الخدمة الشاملة للمتعامل، كما عملنا نحن في الهيئة على رفع كفاءة المؤشرات لدينا فاستحدثنا ميثاقاً لخدمة المتعاملين، والتزمنا بتطبيق وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يستند على 8 ركائز رئيسة تكفل للمتعامل الحصول على خدمة استباقية متميزة تليق بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة من دولة رائدة تحتل أعلى المراكز العربية والعالمية في الخدمات الحكومية المقدمة.

وأضافت المعلا: إن الشركاء جزء لا يتجزأ من كيان الهيئة، فهم شركاء في التنمية المستدامة وعامل رئيسي في نجاح تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية ومشاريعنا المتوافقة مع خطة الفجيرة الاستراتيجية 2026، وركيزة أساسية في دفع حركة اقتصاد الفجيرة المتنامي والمستدام، والتزاماً منا نحن في هيئة الفجيرة للبيئة نحو إسعاد المتعاملين، فقد ارتأينا تسخير جميع الإمكانيات اللازمة لتذليل جميع العقبات أمام المتعاملين للحصول على خدمة رقمية شاملة من دون أي عناء، وسوف نعمل على التحسين المستمر وصولاً لأفضل مستوى يفوق توقعات المتعامل.