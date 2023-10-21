«الميتافيرس» أداة لتعلّم «العربية» في «كلية التطوير التربوي»

دينا جوني (دبي)

طوّرت كلية الإمارات للتطوير التربوي برنامجاً تعليمياً تدمج فيه «الميتافيرس» مع أدوات تعلّم وتحسين استخدام اللغة العربية في القواعد والتعبير. وشرحت الدكتورة مي الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، أنه تمّ تصميم رحلة افتراضية تفاعلية، يخوض فيها الدارسون عوالم متعددة خلال قراءة قصة، ويتفاعلون خلالها بأداء أنشطة تفاعلية تقيس طوال الرحلة مدى اكتسابهم المفردات والمهارات. كما يتيح البرنامج إمكانية التعاون مع زملاء افتراضيين خلال الرحلة يتعاونون فيها بالصوت والصورة والكتابة لحلّ الأنشطة. وقالت الدكتورة الطائي: إن الكلية تنظر إلى العالم الافتراضي «الميتافيرس» على أنه فرصة لتعزيز أدوات التعلم، والذي ستشكّل تقنياته إلى حد كبير تقنياته إضافة نوعية للعملية التربوية اليوم وفي المستقبل، في ظل توفر أدواته المتمثلة بأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، بالإضافة إلى الواقع المعزز. وأشارت إلى أن تلك التقنيات غيرت وجه العديد من القطاعات في العالم، وأثّرت في السلوك البشري بشكل لا يمكن تجاهله. وأضافت: «إننا نعيش عصر التكنولوجيا الحديثة، التي علينا استثمار أدواتها وتطويعها في خدمة قطاع التعليم، لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من إيجابيات هذه التقنيات في استشراف مستقبل التعليم، وأيضاً الابتكار في مجال الميتافيرس وتسخيره لخدمة أهدافنا الاستراتيجية في تمكين وتطوير التربويين، بما ينعكس على مخرجات التعليم في دولة الإمارات».

وأكدت أن الكلية لجأت إلى دمج تقنيات الميتافيرس في تعلم اللغة العربية، إدراكاً لأهمية استثمار أدوات جديدة تواكب العصر.

وتقدم كلية الإمارات للتطوير التربوي البرامج الأكاديمية والمؤتمرات ومبادرات تنمية المجتمع والابتكارات في مجال رقمنة قطاع التعليم في أبوظبي. وتهدف الكلية إلى الإسهام في التميز الأكاديمي ومنح الشهادات العلمية، وذلك من خلال طرح برامج عالية الجودة لإعداد المدرسين ومديري المدارس.

التعليم المستمر

أما مركز التعليم المستمر في كلية الإمارات للتطوير التربوي، فيقوم بدعم القطاع التربوي في الدولة، من خلال طرح العديد من برامج التنمية المهنية والمؤهلات المعتمدة من الجهات المانحة الوطنية والدولية.