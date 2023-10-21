تخصصات جديدة وبرامج مبتكرة لاستقطاب خريجي الثانوية العامة

سعيد أحمد (الشارقة)

اختتمت أمس «السبت» فعاليات معرض التعليم الدولي الـ 19، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من الإمارات وكندا ومملكة البحرين وماليزيا والهند، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وطرحت الجهات المشاركة، العديد من التخصصات الجديدة والبرامج التعليمية المبتكرة، بهدف استقطاب خريجي الثانوية العامة، التي تعتبر شريحة الشباب المستقبلية والمحركة لسوق العمل ومشاريع التنمية، حيث شهد المعرض إقبالاً كبيراً من طلاب المـــدارس مــن مختلف مناطق الدولة.

ويقام معرض التعليم الدولي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على مواصلة دعم العملية التعليمية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة للقطاع التعليمي الذي تشهده الدولة، حيث شهدت نسخته الـ 19 العديد من المشاركات من أرقى الجامعات العالمية التي تثري العملية التعليمية على مستوى الدولة، وتعزز من مكانة الإمارات على الساحة الإقليمية والعالمية، وهو دليل على أهمية هذا الحدث على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ونجاحه المتواصل في استقطاب المؤسسات التعليمية الرائدة في مكان واحد، ليشكل منصة لتبادل الخبرات والآراء بين كبار المؤسسات التعليمية والأكاديمية، إلى جانب دوره في إتاحة فرصة مثالية للطلاب الذين يبحثون عن أفضل فرص التعليم العالي، للالتقاء في مكان واحد مع ممثلي الجامعات والمعاهد، ومراكز التدريب العلمية المحلية والعالمية، ومعرفة ما تقدمه من تسهيلات ومناهج تعليمية متطورة لاختيار الأنسب، وبناء مستقبل تعليمي ومهني جيد.

70 جنسية

وقال الدكتور يوسف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الطلبة والشؤون الأكاديمية بالوكالة في جامعة خليفة: إن الجامعة تستعرض خلال مشاركتها في المعرض ما توفره للطلبة من برامج بكالوريوس ودراسات عليا، وعددها 43 برنامجاً يقوم على تدريسها 376 عضو هيئة تدريس ذوو كفاءة عالية من كافة أنحاء العالم، ويستفيد منها أكثر من 4300 طالب وطالبة من 70 جنسية موزعين على 26 قسم أكاديمي في 3 كليات.

وأضاف: أن الجامعة تتخذ من البحوث منهجاً، حيث تمتلك الجامعة 7 مختبرات مركزية و16 مركزاً بحثياً، يعمل بها حوالي 400 باحث، الأمر الذي أدى إلى وجود أكثر من 280 طلب براءة اختراع باسم الجامعة، لافتاً إلى أن الجامعة رحبت بالطلبة المهتمين وقامت بإطلاعهم على كافة المعلومات عبر منصتها في المعرض، كما تتطلع للترحيب بهم كطلبة في حرم الجامعة.

فرصة تعليمية

وقال عيسى محمد النعيمي، رئيس قسم التسجيل بأكاديمية ربدان بأبوظبي: إن مشاركة الأكاديمية في معرض التعليم الدولي بمركز إكسبو الشارقة، تعد فرصة لعرض ما تقدمه الأكاديمية من برامج الدراسات الجامعية والعليا، لافتاً إلى أنها تقدم تخصصات للحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير والدبلوم.

وأشار إلى أن الأكاديمية تعتبر الأولى من نوعها في الدولة في مجال توفير التعليم ذي المنهج المزدوج الأكاديمي والمهني، حيث يتم الاعتراف بالتعلم والخبرات المسبقة للطلبة، وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى.

وأضاف عيسى النعيمي: أن جناح الأكاديمية شهد إقبالاً ملحوظاً من طلاب المدارس خلال فترة المعرض، وتم الرد على استفساراتهم وتسجيل العديد منهم عبر الجناح والموقع الإلكتروني، مشيراً إلى أن متطلبات القبول تختلف حسب البرامج والدراسات والتخصصات المطروحة في الأكاديمية.

تخصصات بحرية

ذكرت نورة الشامسي، مدير مشاركة التواصل الاجتماعي بأكاديمية الشارقة للنقل البحري، أن الأكاديمية طرحت 3 تخصصات في الملاحة البحرية والهندسة البحرية واللوجستيات البحرية.