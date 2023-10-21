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علوم الدار

تفاهم بين «الاتحاد للقطارات» و«شرطة رأس الخيمة»

علي بن علوان وخالد الشحّي خلال توقيع مذكرة التفاهم ( وام)
22 أكتوبر 2023 01:30

رأس الخيمة (وام)

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وقّعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للقطارات، سعياً لتكامل الجهود وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وعقد اللقاءات التنسيقية بين الجانبين التي من شأنها رفع مستوى الجاهزية الأمنية في المجالات المشتركة كافة وتحسين جودة الحياة في المجتمع.
وقّع المذكرة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، والدكتور خالد أحمد بن فيصل الشحّي، المدير التنفيذي لقطاع السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات، بحضور العميد جمال أحمد الطير، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وممثلين من الجانبين. وأوضح اللواء علي بن علوان، أنه بموجب المذكرة، سيجري العمل على تفعيل الشراكة والتكامل بين الطرفين ووضع خطة أمنية تستهدف تحديد الاختصاصات، خاصة تلك الحالات التي تستدعي الاستجابة الأولية مثل حالات (البلاغات/ الحوادث/ الطوارئ)، وذلك أثناء تشغيل القطارات والمنشآت والمرافق التابعة لها عبر الشبكة الحديدية الاتحادية حسب الخطة الأمنية المحددة، للحد من المخاطر التي قد تهدد سلامة شبكة الطرق الحديدية، من خلال وضع برنامج عمل مستدام لضمان سلامة القطارات والمحطات وفق أفضل الممارسات. وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة حرص واهتمام شرطة رأس الخيمة بتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية، وتحقيق التواصل والتنسيق المستمر مع المؤسسات الوطنية باعتباره مبدأ مهماً من المبادئ الاستراتيجية لتحقيق تطلعات وزارة الداخلية في استشراف المستقبل ودعم التنمية والاستدامة.

الاتحاد للقطارات
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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