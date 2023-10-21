انطلاق «مزاينة سويحان».. أولى محطات مهرجان الظفرة

سويحان (وام)

انطلقت صباح أمس، «مزاينة سويحان»، أولى محطات «مهرجان الظفرة» بدورته الـ17، والتي تستمر لغاية 28 أكتوبر الجاري في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان في العين، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

تشهد مزاينة سويحان تنظيم 76 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي خصصت لها 730 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و450 ألف درهم، وتتوزع الأشواط على الفئات العمرية من سن مفرودة إلى حايل، وتشمل 38 شوطاً للإبل (المحليات)، و32 شوطاً للإبل (المجاهيم)، و6 أشواط للإبل (المهجنات الأصايل).

ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، بدأ ملاك الإبل من الإمارات ودول الخليج العربي يتوافدون إلى موقع المهرجان لإدخال الإبل المشاركة بالمزاينة إلى شبوك المبيت، وذلك ضمن 6 أشواط لفئة المفاريد (تلاد 1، وتلاد 2، والشركاء 1) للمحليات والمجاهيم، وذلك استعداداً للإعلان عن نتائج الأشواط التي خصصت لها 60 جائزة بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم.

ويبدأ صباح اليوم وفق الجدول الزمني لتسجيل الإبل المشاركة في «مزاينة سويحان» إدخال الإبل المشاركة في 8 أشواط لفئة المفاريد (شرايا 1، وشرايا 2، والشركاء 2) للمحليات والمجاهيم، وشوط أصحاب السمو الشيوخ - محليات، وشوط مفاريد المهجنات الأصايل.