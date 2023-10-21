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علوم الدار

«الوطني» يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي في أنغولا

علي النعيمي ووفد الدولة خلال المشاركة (من المصدر)
22 أكتوبر 2023 01:30

لواندا (الاتحاد)

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شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في الاجتماع الـ 291 للجنة الذي عقد أمس السبت ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم، في لواندا بجمهورية أنغولا.
وجرى خلال الاجتماع اعتماد محضر الدورة السابقة لاجتماع اللجنة الذي عقد في لشبونة، وقدم معالي دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد، تقريراً حول أنشطته منذ اجتماع الدورة الأخيرة للمجلس الحاكم الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة.
وقدم مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد، تقريراً حول أنشطة الاتحاد، كما تم استعراض خطط التحول الرقمي للاتحاد وفقاً لاستراتيجيته للفترة 2022-2026، وجهود الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز السلام والإدماج وسيادة القانون، والجهود المبذولة في المؤتمر البرلماني حول حوار الأديان، وقرارات الأمم المتحدة بشأن تعزيز التسامح ومكافحة الكراهية، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.
كما ناقشت اللجنة التنفيذية المسائل المتعلقة بالعضوية في الاتحاد البرلماني الدولي، وتقارير الأعضاء حول متابعة قرارات الاتحاد، والمسائل المالية وفتح مكاتب إقليمية للاتحاد، وسياسة الاتحاد بشأن مكافحة التحرش، والتعديلات على النظام الأساسي للاتحاد، وانتخاب الرئيس الجديد للاتحاد.
وتم عرض تقرير فريق عمل الاتحاد بشأن الأزمة الأوكرانية، وتقرير مجموعة العمل المعنية بالشفافية والانفتاح، والتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ورابطة الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، إضافة إلى انتخاب نواب جدد لرئيس الدورة الحالية.

علي راشد النعيمي
الاتحاد البرلماني الدولي
لواندا
أنغولا
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