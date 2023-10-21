إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي لتوظيف الكفاءات المواطنة

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي منصة الذكاء الاصطناعي لتوظيف الكفاءات المواطنة، التي تقوم على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة مطابقة ملفات الباحثين عن عمل المواطنين مع الفرص الوظيفية المتاحة، كما تعتمد على تحليل البيانات وتوفّر لوحة تحكّم تُمكّن المجلس من توفير الفرص الوظيفية الأنسب للباحثين عن عمل بشكل لحظي.

ويأتي الإطلاق في إطار حرص المجلس على تبني آخر ما توصّلت له التقنيات لزيادة كفاءة وفعالية التوطين، بما ينعكس على تجربة المواطنين الباحثين عن عمل.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي: «منذ تأسيس المجلس أخذنا على عاتقنا الاستكشاف الدائم لأحدث التقنيات وتوظيفها في التنقيب عن ثروة رأس المال البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية التي يُبنى المستقبل بناءً عليها، وأردنا ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل (ChatGPT) في العمل الحكومي. واليوم بإطلاق هذه المنصة نتطلّع لإحداث نقلة نوعية في توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بإمكانيات وسرعة اتخاذ القرار المتعلق بمطابقة الكفاءات المواطنة والفرص التي نتيحها لهم في القطاع الخاص». وأضاف: «هذه المنصّة وغيرها من الحلول الجاري العمل عليها ضمن خطط المجلس، تهدف إلى صناعة مستقبل التوطين ورفد القطاع الخاص بالكفاءات المواطنة التي تناسب الفرص الوظيفية المتاحة، والإسهام في ازدهار الاقتصاد الوطني والقيام بدورنا في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 والإسهام في تحقيق الهدف الاستراتيجي لترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصاديةً للعالم، خاصة بعد النجاح الذي حققه اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، والنمو بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق».

وجاء الإطلاق بالتزامن مع معرض «جيتكس جلوبال 2023» واختتام المجلس مشاركة ناجحة في الحدث، حيث حظي عرض المنصّة على مدار أيام المعرض باهتمام الجهات وزوار الحدث، حيث قدّم المجلس عرضاً للمنصة وكيفية عملها والسرعة التي تتيح فيها لفرق الموارد البشرية اتخاذ قرارات مبنية على تحليل دقيق بالاستفادة من القدرات التي تتيحها تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتقوم المنصة بمسح قاعدة بيانات السير الذاتية والباحثين عن عمل المواطنين لدى المجلس بشكل لحظي، وتحليل بياناتها بتوظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتمكين الفرق المتخصصة من منح المواطنين الفرص التي تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم واهتماماتهم، وهو ما يختصر الوقت والجهد، ويزيد من فعالية وكفاءة اتخاذ القرارات الخاصة باستثمار رأس المال البشري المواطن وتمكين المواطنين من بناء مسار مهني يلبي طموحاتهم.