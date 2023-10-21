«جامعة الشارقة» تعرض إنجازاتها بملتقى «الألكسو»

تونس (وام)

شاركت جامعة الشارقة في فعاليات الملتقى الأول «لتوأمة الجامعات العربية» والذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعـلوم «الألكسو» خلال يومي 17 و18 أكتوبر الحالي، بمقرها في الجمهورية التونسية، بحضور ومشاركة أكثر من رؤساء وقيادات ممثلين عن 45 جامعة عربية.

وتأتي مشاركة الجامعة ضمن فعاليات هذا الملتقى المهم، تجسيداً لحرصها على تعزيز التعاون مع العديد من كبرى الجامعات العربية، والمشاركة في إطلاق برنامج التوأمة الثنائية بين الجامعات العربية.

وقدم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة خلال جلسات عمل اليوم الأول للملتقى عرضاً مرئياً عن جامعة الشارقة تناول خلاله عددا من الإحصائيات والمعلومات عن الجامعة وتصنيفاتها العالمية، مشيراً إلى أن الجامعة تستهدف الانضمام إلى فئة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم مع المحافظة على المركز الأول على مستوى الدولة بحلول عام 2030.