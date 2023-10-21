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الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الفنية للمجلس الوزاري العربي للإسكان بمصر

الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الفنية للمجلس الوزاري العربي للإسكان بمصر
22 أكتوبر 2023 01:31

القاهرة (وام)

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شاركت الإمارات في أعمال الاجتماع الـ69 للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للإسكان، بجمهورية مصر العربية، والذي بدوره يمهد الطريق لمناقشة التوصيات ورفعها إلى المجلس الوزاري العربي للإسكان والمقرر انعقاده نهاية العام الجاري.
وأكدت بشرى الحمادي، من برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية يأتي كجزء لا يتجزأ من تعاوننا البنّاء، الذي يستهدف التحضير للدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وأن الإسكان أساس الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والاجتماعي للفرد والأسرة، ولهذا فإن جهودنا في تحسين وتطوير هذا القطاع تحمل أهمية كبيرة، لإدراكنا الدور الحيوي الذي يمثله المسكن في معيشة المجتمعات.
وأضافت: إن مستهدفات الاجتماع تستند بمجملها إلى العمل الدؤوب وتبادل الخبرات العلمية والعملية، من أجل مستقبل زاهر للبلدان العربية ومواطنيها، عبر التفكير الجدي في زيادة الاستثمار في قطاع الإسكان، لذلك من الضروري مواصلة تعاوننا المشترك، سعياً لتحقيق الرفاهية وجودة الحياة.
ولفتت إلى أن الإسكان في دولة الإمارات شهد تطوراً ملموساً، استجابةً لمتطلبات الخمسين عاماً المقبلة، ومئوية الإمارات 2071، وبفضل ما يحظى به من اهتمام خاص من القيادة الرشيدة، نظراً لعلاقته المؤثرة في حياة الناس ومستقبلهم.

الإمارات
مصر
المنتدى الوزاري العربي للإسكان
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