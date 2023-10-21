لطيفة بنت محمد تشارك في حملة تراحم من أجل غزة

دبي (الاتحاد)

حضرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، الفعالية المجتمعية التي تم تنظيمها أمس في قاعة قلعة الرمال في دبي تحت إشراف مؤسسة «دبي العطاء»، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك ضمن حملة «تراحم-من أجل غزة»، التي أطلقتها دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.

وتفقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم سير العمل في الحملة، والتقت المتطوعين والمتطوعات وشاركتهم تجهيز الحزم الإغاثية، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وشهدت هذه الفعالية المجتمعية مشاركة 2600 متطوع من مواطنين ومقيمين من جميع الأعمار والجنسيات، حيث قاموا بتجهيز أكثر من 7500 سلة إغاثية تنوعت بين السلال الغذائية والسلال المخصصة للأطفال والنساء.