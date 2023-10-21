قمة القاهرة للسلام تأتي في توقيت حرج تحتاج فيه منطقة الشرق الأوسط إلى نزع فتيل الحرب، ووقف التصعيد في قطاع غزة، وتجنب اتساع رقعة النزاع وتفادي مزيد من الأزمات الإنسانية الخطيرة، وهي أهداف تلتقي مع أولويات الإمارات التي شدد عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال مشاركته في القمة، ضمن إطار التحرك الإماراتي المكثف إلى إرساء سلام عادل وشامل وآمن ومستدام.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، في ظل استمرار غياب الأفق السياسي الذي يقود إلى السلام، لأن المهمة جماعية والمصلحة عالمية، بإيقاف دوامة العنف التي يعني استمرارها استنزاف الجهود، وتبديد آمال الشعوب في التنمية والرخاء، منطلقين من مخرجات قمة القاهرة التي يؤمل بأن تشكل بادرة أمل من أجل التهدئة والسلام في المنطقة.

ولأن خطاب الكراهية شكل تاريخياً منطلقاً للعنف، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة قادة الدول ممن نبهوا إلى ضرورة التصدي لأصوات تحاول استغلال الصراع لإذكاء هذا الخطاب الذي لا تقتصر آثاره الخطيرة على المنطقة، بل تتعداه لتصل إلى العالم أجمع، وهي مهمة جماعية أيضاً، للحيلولة دون إعاقتها أي جهد يبذل لتعزيز قيم التعايش والتسامح، والسعي الجاد إلى السلام.