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علوم الدار

«تكنولوجيا أصحاب الهمم» ينطلق في أبوظبي الأربعاء

«تكنولوجيا أصحاب الهمم» ينطلق في أبوظبي الأربعاء
22 أكتوبر 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق الأربعاء المقبل منافسات المسابقة الدولية «تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم» التي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتستضيفها إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بمركز أبوظبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي الرقمي وتعلم المهارات الرقمية كعامل مهم لفئة الشباب من أصحاب الهمم. 
وتصب مبادرة «التحدي» في صالح السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقتها الحكومة بهدف تمكينهم، وبما يتلاءم مع استراتيجية إمارة أبوظبي لأصحاب الهمم التي تهدف إلى جعل أبوظبي مدينة دامجة ومهيأة​ لأصحاب الهمم وداعمة لحقوقهم، وتهدف المسابقة لتمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى المعلومات، بما لديهم من قدرات فردية دون الحاجة لمساعدة من الآخرين.

أصحاب الهمم
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