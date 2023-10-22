"الأرصاد" تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.