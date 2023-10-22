«طرق دبي» تنجز 72% من مشروع الطرق الداخلية في مناطق مرغم ولهباب والليسيلي وحتا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 72% من أعمال مشروع تنفيذ الطرق الداخلية وأعمال الإنارة للشوارع القائمة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 38 كيلومتراً، منها أعمال طرق بطول 19 كيلومتراً، وأعمال إضافة أعمدة إنارة للشوارع القائمة بطول 19 كيلومتراً. وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، كما يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية». وأضاف: «يشمل مشروع الطرق الداخلية في منطقة مرغم، تنفيذ طرق بطول 5 كيلومترات، في المنطقة الواقعة على شارع دبي-العين، بالقرب من سكاي دايف دبي، حيث سيجري تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع أكثر من 1100 نسمة يقطنون في تلك المنطقة». وأوضح أن مشروع الطرق الداخلية في منطقة لهباب يتضمن رصف طرق بطول خمسة كيلومترات، مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، كما يشمل تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة لهباب على شارع دبي- حتا بجانب مضمار لهباب لسباق الهجن بطول كيلومترين. ويخدم المشروع أكثر من 3 آلاف نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق. وأشار معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة إلى أن الطرق الداخلية التي سيجري تنفيذها في منطقة الليسيلي، يبلغ طولها قرابة سبعة كيلومترات، ويشمل المشروع أيضاً تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة سيح السلم بالقرب من لاست اكزيت وبحيرات القدرة، بطول يزيد على 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع قرابة 2900 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين مداخل ومخارج المنطقة.ويشمل المشروع تنفيذ طرق بطول كيلومترين في منطقة حتا، وتحديداً في مناطق صعير والسلمي وسهيلة، إلى جانب أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع حوالي 6 آلاف نسمة يقطنون في تلك المناطق، ويسهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج، وتحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أنجزت مؤخراً، تنفيذ طرق داخلية في ثلاث مناطق سكنية هي القوز الثانية، وند الشبا الثانية، والبرشاء جنوب الثالثة، بطول إجمالي37 كيلومتراً، ويقدر عدد السكان المناطق الثلاث بأكثر من 12 ألف نسمة.