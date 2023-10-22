غداً.. بدء تسجيل الهيئات الانتخابية لـ «استشاري الشارقة»

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن بدء مرحلة التسجيل لأعضاء الهيئات الانتخابية يوم غد الاثنين الموافق 23 أكتوبر الجاري لغاية 20 نوفمبر المقبل لمدة 29 يوماً من خلال تسعة مراكز انتخابية معتمدة ببلديات الإمارة، أو التسجيل الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية «UAE PASS» عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE أو منصة الشارقة الرقمية WWW.DS.SHARJAH.AE. وتشترط آلية التسجيل في الانتخابات سواء المباشر أو الإلكتروني، أن يكون الناخب من مواطني إمارة الشارقة ولا يقل عمره عن 21 عاماً - أي يجب أن يكون تاريخ ميلاد الناخب 5 ديسمبر 2002 وما دون ذلك - كما يشترط أن يكون التسجيل وفق رقم القيد العائلي المرتبط برقم البلدة بالمنطقة الإدارية التي يتبعها الناخب ضمن الهيئات الانتخابية التسع، وهي مدينة الشارقة والذيد، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والمدام، والبطائح، ومليحة، والحمرية. ويتم اعتماد تسجيل الناخب سواء إلكترونيا أو حضوريا، إذا توافق رقم البلدة مع الدائرة الانتخابية التي تم التسجيل بها ليتبعه إشعاره برسالة نصية بقبول تسجيله وإفادته باعتماده ضمن الدائرة الانتخابية المسجل بها، أو التراجع عن اعتماده عند عدم استيفاء الشروط لتعود بيانات الناخب لدائرته الانتخابية، وفقاً لرقم البلدة الموجودة بخلاصة قيده. وتتيح عملية التسجيل في الهيئات الانتخابية، الحضوري المباشر أو الإلكتروني، إمكانية التعديل على بيانات محدودة مسجلة بالهوية مثل الدائرة الانتخابية أو المؤهل العلمي أو إدراج إضافي لرقم هاتف متحرك أوبريد إلكتروني. وتجري عملية التسجيل الإلكتروني بكل سهولة، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات أو موقع منصة الشارقة الرقمية، على مدى 29 يوماً خلال 24 ساعة، عن طريق الدخول إلى نظام الهوية الرقمية «UAE PASS» من خلال الموقع الإلكتروني، ليتم تحقق النظام من استيفاء الناخب للشروط، ليتبعه عرض بيانات الناخب وفقاً للهوية ورقم قيده ومنطقته الإدارية، لإتاحة مراجعتها للقبول والتأكيد ثم اعتماد التسجيل أو رفضه. وفيما يتعلق بالتسجيل الحضوري المباشر للناخب في المراكز الانتخابية وهي مقرات بلديات إمارة الشارقة التسع، بلدية مدينة الشارقة، بلدية منطقة الحمرية، بلدية مدينة الذيد، بلدية منطقة مليحة، بلدية منطقة المدام، بلدية منطقة البطائح، بلدية مدينة دبا الحصن، بلدية مدينة كلباء، بلدية مدينة خورفكان، يتم عبر الفترة المحددة للتسجيل من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثالثة عصراً، باشتراط إحضار بطاقة الهوية التي يجري إدخالها في قارئ الهوية من قبل المسجل المعني بذلك، أو إدخال رقم الهوية يدوياً بالنظام للوصول إلى بيانات الناخب والتحقق من استيفائه للشروط قبل متابعة عملية التسجيل.