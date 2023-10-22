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علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تقوية جسور التعاون مع سنغافورة

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تقوية جسور التعاون مع سنغافورة
22 أكتوبر 2023 16:11

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الأحد، إن «الإمارات حريصة على تقوية جسور التعاون» مع سنغافورة.
وكتب سموه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «التقيت اليوم في أبوظبي دولة لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وأجرينا مباحثات مثمرة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «سنغافورة نموذج متميز في التنمية والتقدم والإمارات حريصة على تقوية جسور التعاون معها واستثمار كل الفرص المتاحة، بما يخدم الشراكة الشاملة بين البلدين، ويعمق التفاعل الإيجابي بينهما لتحقيق أهداف الاستدامة».

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