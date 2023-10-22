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خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء جمهورية سنغافورة

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء جمهورية سنغافورة
22 أكتوبر 2023 17:18

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لي هسين لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة.

ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني «بحث الجانبان، خلال اللقاء، الذي عُقِدَ في قصر الوطن في أبوظبي، سُبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة».

وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على مد جسور الصداقة والتعاون مع الدول كافة، مشيراً سموّه إلى أن صاحب السموّ رئيس الدولة يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع جمهورية سنغافورة، والاستفادة المتبادلة من التجربة التنموية والاقتصادية لكلا البلدين والعمل على استكشاف مجالات نوعية إضافية تخدم الطرفين.

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وأشار سموّه إلى الرغبة المشتركة في تعزيز وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم الشركات الإماراتية والسنغافورية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما دعم مبادرات البحث والتطوير في المجال التكنولوجي ما يسهم في دفع التنمية والازدهار في البلدين.

حضر هذا اللقاء كلٌّ من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفيصل عبد العزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
لي هسين لونغ
سنغافورة
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