ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة في واحة الكرامة

استقبل سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بديوان الرئاسة، اليوم الأحد، في واحة الكرامة، لي هسين لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب مكتب أبوظبي الإعلامي، في موقعه الإلكتروني "استعرض لونغ وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، مراسم حرس الشرف الذي اصطفَّ لتحيتهما، واستمع إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكوَّن من 31 لوحاً يستند كلٌّ منها على الآخر كرمزٍ للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال".

في ختام الجولة، سجَّل رئيس وزراء سنغافورة كلمةً عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُذكَر أنَّ واحة الكرامة تعدُّ معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، وشُيِّدت تخليداً لبطولات شهداء دولة الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.