تمديد الترشيح لجوائز «القمة الشرطية العالمية» إلى 30 نوفمبر

دبي (الاتحاد)

أعلن المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، تمديد فترة الترشيحات لجوائز القمة الشرطية العالمية 2024 إلى 30 من شهر نوفمبر المقبل، والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي من 5 وحتى 7 من شهر مارس 2024.

وأكد العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، رئيس المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، أن جوائز القمة لهذا العام طرحت 10 فئات تشمل تخصصات متنوعة، بما يعزز الهدف منها بالاحتفاء بجهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة وكل العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، ممن يسخرون وقتهم وحياتهم للحفاظ على المجتمعات العالمية والمحلية آمنة مستقرة، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير الدولية رغم كل التحديات.

أفضل تطبيق شرطي

وأوضح العميد المعلا، أن القمة أضافت هذا العام 3 فئات مهمة، تضمن تحقيق الشمولية لكل الأدوار المساهمة في خدمة القانون، وتعزيز الأمن والسلامة، فجاءت جائزة «أفضل تطبيق شرطي لهذا العام»، وتُمنح لتطبيق الشرطة الأكثر تميزاً من حيث التطوير والتنفيذ، وتهدف إلى تقدير ودعم الجهود المبذولة في الابتكار وسهولة وصول المتعاملين للخدمات، وكيف يمكن للتطبيقات الشرطية أن تعزز عمليات إنفاذ القانون والسلامة العامة.

خدمة العملاء

كما أشار إلى جائزة «التميز في خدمة العملاء»، والتي تحتفي بالأفراد والفرق والمنظمات التي أظهرت تفانياً وإنجازات استثنائية في تقديم خدمة عملاء متميزة، وتهدف إلى تكريم أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم باستمرار لتجاوز توقعات العملاء، وحل الإشكاليات بأقصى درجات الاحترافية والكفاءة.

السلامة المرورية

وفي الفئة الثالثة الجديدة، تحدث العميد المعلا عن جائزة «التميز في السلامة المرورية»، والتي جاءت لتقدير وتحفيز الجهود والإنجازات المتميزة في تعزيز الطرق الأكثر أماناً، وتهدف إلى تكريم الأفراد والمنظمات والمبادرات التي نفذت استراتيجيات وممارسات مبتكرة للحد من الحوادث، وزيادة الوعي بالسلامة على الطرق والتعليم والإنفاذ والبنية التحتية.

وأوضح، أنه مع إضافة 3 فئات جديدة، يُصبح العدد الإجمالي 10 فئات، تشمل جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وجائزة التميز في مجال علوم الأدلة الجنائية، وجائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، وجائزة أفضل مساهمة من أفراد المجتمع في المجال الشرطي، وجائزة التميز لأصحاب الهمم، وجائزة الجهة الشرطية الأكثر ابتكاراً، وجائزة التميز في مجال التحقيق الجنائي، والفئات الثلاث السالفة الذكر، مؤكداً أن جوائز القمة نجحت خلال النسختين الأولى والثانية، في استقطاب مئات المشاركات من العاملين في مجالات إنفاذ القانون، والدفع بهم لإبراز جهودهم الشرطية والأمنية لتكون نموذجاً بين نظرائهم في المجال.

يُذكر أنه بإمكان الراغبين بالمشاركة الاطلاع على تفاصيل كل فئة وتقديم المشاركات عبر الرابط الإلكتروني في الموقع الرسمي للقمة الشرطية العالمية، والتي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 من قادة الشرطة الدوليين، وأكثر من 170 شركة عارضة، ومتحدثين وخبراء يمثلون أكثر من 109 دول، يتبادلون المعلومات والتجارب وأفضل الممارسات في قرابة 140 جلسة.

تعاون

تعد القمة العالمية الشرطية الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة وسبل تعزيز الأمان.