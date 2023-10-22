طلاب يرفعون شعار: «خيارات الأمس لا تواكب الغد»

مريم بوخطامين (أبوظبي)

«خيارات الأمس لا تواكب الغد»، شعار رفعه خريجو المرحلة الثانوية في رحلتهم نحو استكمال دراستهم الجامعية، في محاولة لتحديد «نقطة انطلاق» تضمن لهم مكاناً في المستقبل، حيث زحام المهارات في عصر متغير ومتسارع.

بالمقابل، أوضحت جامعات في الدولة أن الطلاب ركزوا في اختياراتهم الجامعية على تخصصات دراسية توفر لهم فرص عمل أفضل في المستقبل، ومنها: الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والهندسة الكيميائية، والطاقة النووية، فيما لم تخل القائمة من دراسة الطب.

بدايةً، قالت الطالبة ريم مبارك خلف، إحدى الطالبات المتفوقات في الثاني عشر والحاصلة على نسبة 99.8%، إنها فضلت إكمال مشوارها الجامعي في جامعة الإمارات، واختارت أن تتخصص في مجال الطب وبالتحديد «طب الأطفال».

وحول سبب اختيارها جامعة زايد، أوضحت أنها تعد إحدى المنارات العلمية الرائدة في الدولة والتي تخرج منها آلاف الخريجين من مختلف التخصصات العلمية والأدبية، ناهيك أن الجامعة لديها أكبر المختبرات العلمية التخصصية الكبيرة.

وقالت إنها بدأت كغيرها من الطالبات أسبوعها الدراسي الأول والذي لم تواجه خلاله أية صعوبات، نتيجة التحضيرات المسبقة من قبل إدارة الجامعة لاستقبال الطلبة، موضحة أن اختيارها هذا التخصص كان نتيجة لقراءتها عن خلل في أحد الأمراض الجينية الخاصة بالأطفال، خلال مرحلة النمو، حيث قررت حينها التخصص في طب الأطفال، كي تساعدهم من خلال دراستها للكشف عن حلول والعمل على تخفيف آلامهم، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها في إنجاز دراستها التخصصية وأن ترد للدولة جزءاً من الجميل، متمنية من الله التوفيق لكل الجامعين المستجدين في عامهم الأول، مشيرة إلى أن البعض توجه إلى دراسة علوم أخرى حديثة، غير أن الطب لم يفقد بريقه وسط هذا الزخم.

أما الطالب الجامعي المستجد سعود خالد محمد الحمادي والحاصل على نسبة 99.2%، من معهد التكنولوجيا التطبيقية، فقرر استكمال طموحه في جامعة خليفة في تخصص الهندسة الكيميائية والتي كانت إحدى اختياراته في الدراسة الجامعية، مشيراً إلى أن الجامعة لديها تخصصات جاذبة للطلبة الخريجين، والتي تم تعريف الطلبة بها منذ يومهم الأول، والتي يمكن للطالب التخصص والالتحاق بها بعد السنة التأسيسية، مشيراً إلى أن الاستعدادات المميزة لاستقبال الطلبة المستجدين كان لها وقعها الطيب في نفوس الطلبة، والتي كسرت لديهم حاجز القلق من أول أسبوع دراسي.

في سياق متصل، قالت الطالبة مريم محمد الشحي إنها اختارت التخصص الذي تمنته منذ مرحلة الثاني عشر، وهو تخصص علوم الفضاء في جامعة أبوظبي بعد قبولها فيه، حيث وجدت طموحها يتحقق أخيراً في التعرف على علم الفضاء واكتشافه والتعمق في علومه، مشيرة إلى أن استعدادات الجامعة ساهمت وبشكل كبير في فتح آفاق الطلاب الجدد في متطلبات سوق العمل والتخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة، لتستكمل تقدمها وتميزها في مختلف المجالات العلمية، منوه إلى أن تخصص الفضاء يعد من التخصصات المهمة في الوقت الراهن.

وحول الإقبال على التخصصات الجديدة في جامعة زايد في أبوظبي ودبي، أوضح الدكتور بول هوبكنسون، عميد كلية الدراسات متداخلة التخصصات، قال: إن عدد الطلاب الجدد بلغ 1000 طالب وطالبة، منهم 900 في جامعة زايد «أبوظبي و400 مستجد في حرم الجامعة بدبي، موضحاً أن هناك تخصصات عديدة يقبل عليها الطلاب الجدد في الجامعة، سواء في كلية الفنون والصناعات الإبداعية، وكلية الدراسات متداخلة التخصصات، وبكالوريوس العلوم في تحوّل الأعمال، وبكالوريوس العلوم في الابتكار الاجتماعي، بكالوريوس العلوم في نظم الحوسبة، وبكالوريوس العلوم في الاستدامة، باعتبارها التخصصات المرغوبة والتي لها دور كبير في مجال التنمية.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً ملحوظاً أيضاً في بكالوريوس العلوم في نظم الحوسبة، والتي تتفرع منها تخصص بالأمن الرقمي وتخصص بذكاء الآلات وتخصص في علوم البيانات التطبيقية.

وحول الدرجات العلمية الجديدة في الجامعة، أوضحت جيل دوثلر، عميد الدراسات العليا بالإنابة، أن جامعة زايد أطلقت ضمن خططها التطويرية برنامج ماجستير في علوم البيئة والاستدامة بهدف تزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات الأساسية لمواجهة بعض التحديات البيئية حول العالم، وقالت: إن إطلاق البرنامج جاء في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تستعد لاستقبال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، حيث يتماشى البرنامج مع أهداف التنمية الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ونحو سعيها في تلبية الطلب المتزايد على تحضير الخبراء والمهنيين والمختصين بمواجهة التحديات البيئية على المستويين المحلي والعالم، وسيتم تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا قادة في مجال الاستدامة البيئية، والمساهمة في مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى أنه وكجزء من تحول جامعة زايد الاستراتيجي، قامت بالاستثمار في برامج الدراسات العليا، بحيث تم إعداد وتصميم برنامج الماجستير في علوم البيئة والاستدامة والبرامج الجديدة الأخرى بشكل يتماشى بشكل وثيق مع الأجندة الوطنية والتوجهات بشكل عام نحو القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل مطالقة، مدير جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، أن الجامعة أكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، من خلال تهيئة وتحديث كافة المرافق التعليمية والخدماتية، لضمان أعلى مستوى من الجاهزية لبيئة تعليمية متميزة وحياة جامعية ممتعة للطلبة، موضحاً أن الجامعة كثفت جهودها مؤخراً خلال فترة الإجازة الصيفية لتوفير حرم جامعي جذاب، مواكبة للتطلعات والأهداف التي تنشدها الجامعة، وفي مقدمتها تعزيز خبرة الطلبة الجامعية بشقيها الأكاديمية والشخصية، من خلال توفير بيئة راعية وصحية وصديقة تشجع الطلبة على الانخراط في عمليات التعليم والتعلم التفاعلية المختلفة وفي صقل شخصياتهم ومواهبهم.

تحول

أضاف أن الجامعة بدأت هذا العام بتطبيق خطتها في التحول الرقمي الكامل وإدماج التكنولوجيا الحديثة في التعليم، سعياً لتحويل الجامعة إلى حرم جامعي ذكي على كافة الأصعدة، وقد وضعت إدارة الجامعة اللمسات الأخيرة على برامج استقبال وتوجيه الطلبة من قبل مختلف إدارات وأقسام الجامعة للترحيب بهم وإطلاعهم على إجراءات وسياسات الجامعة المختلفة، بما فيها المتعلقة بصحتهم وسلامتهم خلال العملية التدريسية، كما أشار الدكتور مطالقة إلى أنه تم البدء بالعمل على زيادة المساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي بغرض جعله بيئة جذابة ودية وممتعة للطلبة، وبما ينعكس إيجاباً على تحصيل الطلبة أكاديمياً ويعزز خبراتهم الحياتية المختلفة.