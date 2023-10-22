7 آلاف طرد إغاثي في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

اختتمت بنجاح مساء أمس، حملة «تراحم من أجل غزة» التي نظمتها جمعية الشارقة التعاونية بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، وبالتنسيق مع مركز الشارقة للتطوع، وبحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، حيث تفقد سير الحملة، وأعرب عن تقديره للجهات المنظمة والمتطوعين المشاركين فيها.

وصرح عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية «للاتحاد» قائلاً: «انطلقت الحملة بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، استكمالاً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الإغاثات العاجلة في كل بقاع الأرض من منطلق إنساني وبدوافع الإخوة تجاه دولة فلسطين الشقيقة».

وقال ابن خادم: «لقد شهدت الحملة نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيرياً مهيباً من قبل المتطوعين، حيث تجاوز عدد المتطوعين الـ 3500 متطوع ومتطوعة، وتم تعبئة نحو 7 آلاف طرد إغاثي مكون من 4000 سلة غذائية و2000 سلة للأطفال وألف سلة نسائية، حيث تم البدء الساعة التاسعة صباحا وتم اختتام الحملة في الـ 12».

وأضاف: «الإقبال كان ملحوظاً من قبل المتطوعين، ومن مختلف الفئات والجنسيات والأعمار، كما أننا رأينا عدداً كبيراً من الأطفال توافدوا إلى مقر الحملة للمشاركة في عملية تعبئة الطرود، ولقد تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعة من الفئات، وذلك بحسب العملية التنظيمية في آلية تجميع المواد في الطرود، والتي يجب أن تتم بشكل منظم».

وأشار إلى أن حملة «تراحم من أجل غزة» تحمل الكثير من المعاني والدلالات، والتي تؤكد على مساعي الإمارات من خلال مؤسساتها الخيرية إلى تقديم مختلف صور الدعم الإنساني العاجل الذي يمثل نهجاً راسخاً متأصلاً في ثقافة أهل الإمارات من مواطنين ومقيمين، كما أن الحملة تؤكد على روح الإخوة بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني الشقيق، وأنه من الواجب الوقوف مع الأشقاء في تلك الظروف التي يواجهونها تحت القصف الذي يتعرضون له، وما يخلفه من دمار وإزهاق للأرواح وتخريب للمنشآت.

إقبال

أكدت حصة الحمادي مدير مركز الشارقة للعمل التطوعي أن الحملة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المتطوعين، ونحن نأمل من خلال هذه الحملة التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع أطفال غزة ونسائهم من أجل مساندتهم ورفع المعاناة عنهم في ظل الظروف الراهنة.