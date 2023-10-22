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سالم القاسمي يزور حملة «تراحم من أجل غزة» في إكسبو الشارقة

سالم القاسمي في حديث مع مسؤولي الحملة (وام)
23 أكتوبر 2023 01:05

الشارقة (وام)

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زار الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، صباح أمس، الحملة الإماراتية لإغاثة المتضررين في غزة «تراحم من أجل غزة»، في مركز إكسبو الشارقة، والتي تنظمها في إمارة الشارقة، جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير، وبالتنسيق مع مركز الشارقة للتطوع، بهدف استقبال التبرعات العينية لتوفير المساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين المتضررين في غزة.
واطلع الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي على الجهود الكبيرة التي يبذلها المتطوعون والقائمون على الحملة للمساهمة في توفير حزم الإغاثة العاجلة للأطفال والأسر المتضررين، والتي تعبر عن التضامن الشديد مع ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين.
وتعرف رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة على الإجراءات المتبعة في تعبئة الحزم الإغاثية التي تضم مجموعة متنوعة من المواد الغذائية، بالإضافة إلى طرق حفظها وتغليفها وتخزينها بما يضمن وصولها للأشقاء المحتاجين بأفضل الحالات.

حملة تراحم من أجل غزة
الإمارات
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إسرائيل
فلسطين
غزة
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