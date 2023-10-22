منصور بن محمد يشهد العرس الجماعي لـ 50 شاباً في دبي

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، العُرس الجماعي الذي ضم 50 شاباً في إمارة دبي ونظمته وزارة تنمية المجتمع بدعم من رجل الأعمال الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، والذي أُقيم في فندق «هيلتون دبي الحبتور سيتي»، ترسيخاً لقيم التكافل المجتمعي واستمراراً لنهج القيادة الرشيدة في استدامة مبادرات الأعراس الجماعية والتي تهدف إلى تخفيض تكاليف الزواج على الشباب.

وهنأ سموه الشباب المشاركين في العرس الجماعي، متمنياً لهم السعادة والاستقرار في حياتهم الأسرية الجديدة، كما بارك سموه لأهلهم وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، مؤكداً أن بناء أسرة مستقرة ومترابطة هو حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات وعلى قمة أولويات الحكومة، التي تحرص على دعم أبناء الوطن، مشيداً بنجاح تجربة الأعراس الجماعية في الدولة ونهجها المستدام، لما تُمثله من ظاهرة وطنية يُحتذى بها في تكريس تقاليد أصيلة في المجتمع، وتُسهم في تعزيز قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية.

وبهذه المناسبة، قدم خلف بن أحمد الحبتور التهنئة للعرسان، معرباً عن سعادته مشاركته فرحتهم، ومتمنياً لهم حياة زوجية سعيدة. وقال «فرحتكم اليوم هي فرحتنا جميعاً، وتعطينا طاقة إيجابية كبيرة. اليوم هو بداية مرحلة جديدة ومهمة جداً في حياتكم. نصيحتي لأبنائنا وبناتنا أن تعطوا الأولوية لتأسيس عائلات مترابطة وإنجاب الأطفال الذين سيكونون ذخراً لأهلهم ولوطنهم». وأضاف «للعام الثاني على التوالي وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ندعم هذه المبادرة الاجتماعية؛ لأن تأسيس الأسر في جو من الاستقرار المعيشي، أمر في غاية الأهمية، ومثل تلك المبادرات تساهم في تخفيف أعباء الزواج على أبنائنا لبدء حياة زوجية سعيدة».

حضر العرس بجانب سموه، ناصر إسماعيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، وخلف بن أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وراشد خلف الحبتور، وعدد من المسؤولين وذوي العرسان والمدعوين.

الجدير بالذكر أن تنظيم هذا العرس يأتي وفقاً لمظلة مذكرة تفاهم، وقّعتها وزارة تنمية المجتمع مع مجموعة الحبتور، من أجل دعم الشباب المواطنين المقبلين على الزواج، في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز رؤية وأهداف الوزارة، وسعي المجموعة للمساهمة مع شركائها لبناء وتأسيس أسر إماراتية متماسكة، وتحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، وتحفيز مشاركة الشباب في الأعراس الجماعية التي تسهل وتيسر عليهم تكاليف الزواج. وتقدم مجموعة الحبتور الدعم للشباب والشابات الإماراتيين المقبلين على الزواج، من خلال تنظيم الأعراس الجماعية.