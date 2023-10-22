«الوطني للأرصاد»: أمطار متفاوتة وبرد على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت، أمس، أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية تصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق الشرقية، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف من الشرق في طبقات الجو العليا. وشملت مناطق الهطول الغزيرة مع البرد: فلي بالشارقة ووادي المصيلي وشوكه برأس الخيمة، كما هطلت أمطار غزيرة على شوكة والمصيلي وشارع الوطن باتجاه فلي، وشارع الوطن باتجاه حت، ووادي براق برأس الخيمة، وأخيضر ومليحة بالشارقة، ويتوقع استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع.

الحالة المدارية «تيج»

ووفقاً لتقرير المتابعة للحالة المدارية «تيج»، صنف المركز الوطني للأرصاد آلوضع الحالي الحالة المدارية، بأنه إعصار من الدرجة الثانية، متمركز جنوب غرب بحر العرب، شرق جزيرة سقطرى، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز بين 170 و180 كم في الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب تتخللها سحب ركامية ممطرة، والبحر شديد الاضطراب.

وتوقع المركز تعمق الإعصار المداري من الدرجة الثانية إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة، خلال الـ 24 ساعة القادمة، واستمرار حركته باتجاه الشمال الغربي مع سرعة رياح تتراوح بين 180 و200 كم في الساعة مصحوب بغطاء سحابي، تتخلله السحب الركامية الممطرة.

وفيما يتعلق بالتأثير على الدولة، أشار المركز إلى وجود تأثير غير مباشر بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية، مما يهيئ الفرصة لتكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار.

طقس رطب

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر - تميل درجات الحرارة للانخفاض.