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علوم الدار

حاكم عجمان يحضر حفل زفاف أحمد عبيد الكعبي

حاكم عجمان والشيوخ وكبار الحضور خلال حفل الزفاف (وام)
23 أكتوبر 2023 01:05

عجمان (وام)

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حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، الحفل الذي أقامته عائلة المرحوم، عبيد بن سالم سعيد الكعبي، بمناسبة زفاف نجلها أحمد عبيد بن سالم الكعبي إلى كريمة علي خميس بن مكحل الكعبي، وذلك في قاعة «البيت متوحد» بعجمان، وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنياً للعريسين حياة أسرية سعيدة وهانئة.
كما حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي، رئيس مكتب الحاكم، وطارق بن غليطة، مدير مكتب الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين والمدعوين من المواطنين والمقيمين وأقارب وأهل العروسين.
وقدم الشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى العريس وذويه وذوي العروس، وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة، وأعرب أهل العروسين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم.

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