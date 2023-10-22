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رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية

رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
23 أكتوبر 2023 01:07

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، دولة لي هسين لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الوطن في أبوظبي، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس وزراء سنغافورة إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وسنغافورة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيباً بزيارته. 

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة «اكس»: «التقيت اليوم (أمس) في أبوظبي دولة لي هسين لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وأجرينا مباحثات مثمرة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.. سنغافورة نموذج متميز في التنمية والتقدم، والإمارات حريصة على تقوية جسور التعاون معها واستثمار كل الفرص المتاحة، بما يخدم الشراكة الشاملة بين البلدين، ويعمق التفاعل الإيجابي بينهما لتحقيق أهداف الاستدامة».

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وكان في الاستقبال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، وجمال السويدي، سفير الدولة لدى سنغافورة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وكان رئيس الوزراء السنغافوري وصل إلى البلاد في وقت سابق في زيارة رسمية تستغرق أياماً عدة، يرافقه خلالها وفد يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في سنغافورة.

 

 

الإمارات
محمد بن زايد
لي هسين لونغ
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