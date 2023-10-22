مسيرة وردية في العين

العين (الاتحاد)

بالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي، وبهدف التوعية بسرطان الثدي، نظمت جمعية الإمارات للسرطان بالتعاون مع مستشفى ميديكلينيك ومنتجع دانات العين مسيرة شارك فيها 350 من طلاب وطالبات جامعة العين ومدارس «مريجب» و«ليوا» و«الخليل»، وتضمنت المسيرة باقة من الأنشطة الرياضية والترفيهية.. وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض أهمية التوعية والعلاج المبكر لتقليل الوفيات وزيادة عدد الناجيات.. وقال: إن الإمارات غنية بمراكز تضم كفاءات طبية تكافح المرض وتساهم في الكشف عنه مبكراً.

ووجّه عوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي للجمعية، الشكر للجهات المشاركة والمتطوعين، الذين ساهموا في إنجاح المسيرة.. وأثنى الدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة على دور جمعية الإمارات للسرطان في نشر رسالة المعرفة والوعي إضافة إلى دعم المصابين مادياً ومعنوياً.