"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر حسابه في منصة "إكس":أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 18.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.