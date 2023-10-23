"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر حسابه في منصة "إكس":أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 18.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 18.9 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 23, 2023
The #lowest_temperature recorded over the country today morning is 18.9°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 01:30 UAE Local time. pic.twitter.com/qzwLptaWcj