السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الإمارات تُطلق برنامج ماجستير جديد في الطب الجينومي

مبنى جامعة الإمارات (أرشيفية)
23 أكتوبر 2023 10:36

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق برنامج ماجستير جديد في الطب الجينومي بكلية الطب والعلوم الصحية، يلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية داخل الإمارات وخارجها. 

وقالت الأستاذة الدكتورة فاطمة الجسمي، رئيسة قسم الوراثة وعلم الجينوم: "تحرص كلية الطب والعلوم الصحية على تحقيق رؤية جامعة الإمارات في أن تكون في ريادة الجامعات التي تفتح أمام طلبتها وطالباتها آفاق المُستقبل المُشرق، ونحن على ثقّة بأن الدعم الذي سيتمّ توفيره للطلبة خلال دراستهم سيساعدهم في التخطيط الأكاديمي والتطور الوظيفي، جنباً إلى جنب مع تأهيلهم لمجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في قطاع الرعاية الصحية، والمناصب في شركات التكنولوجيا الحيوية، والبحث الأكاديمي، أو الإسهام في الاكتشافات الرائدة في مجال علم الجينوم". 

من جانبها قالت الدكتورة نادية عكاوي، مديرة البرنامج: "كجزء من مبادرات كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، شارك قسم علم الوراثة وعلوم الجينوم بنشاط في تطوير وتقديم برنامج ماجستير العلوم في الطب الجينومي، وهو مُبادرة رائدة ومُبتكرة تضع معياراً جديداً في دولة الإمارات، تمّ تصميمه لتلبية الحاجة الماسّة في مجال الرعاية الصحية من الأفراد ذوي التخصّصات المهنية المُتميّزة، بما في ذلك الطب والتمريض والعلوم الطبية الحيوية". 

وأضافت: "أصبحت المعرفة الجينومية جزءاً لا يتجزأ من الرعاية الصحية بشكل مُتزايد، ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بالخبرة اللازمة لتعزيز تقديم الخدمات للمرضى في الإمارات، وهو يتجاوز حدود التخصّصات التقليدية؛ إذ تمّ وضعه ليتناسب مع الطلاب من خلفيات مُختلفة ودراسات مُتنوّعة؛ كما أنه يضمّ فريقاً من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءات العالية والخبرات المُتميّزة في الأبحاث الجينية وتطبيقاتها العملية في مجال الرعاية الصحية". 

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

ولفتت الدكتورة عكاوي إلى أن البرنامج الجديد يوفّر منحاً دراسية قائمة على الأداء بهدف تشجيع التميّز بين الطلبة الدارسين، كما يوفر لهم فرصة الوصول إلى الاجتماعات البحثية، والندوات والمرافق البحثية الجديدة للارتقاء بعملهم ومسيرتهم التعليمية، مؤكدةً على أن الدراسة في هذا البرنامج ستكون وسط بيئة غنية بالموارد اللازمة، مع جدول زمني مرن وفعّال يمتدّ ما بين 3-4 فصول دراسية على مدار يومين في الأسبوع ليتناسب مع احتياجات الطلبة، وبما يمكنهم من الموازنة بين أعمالهم ودراستهم.

 

 

 
 
 
 
 

   

المصدر: وام
علم الجينوم
الماجستير
الإمارات
جامعة الإمارات
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©